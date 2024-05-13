ЄС офіційно продовжив ще на рік призупинення мит на український експорт

Режим нульових квот на український експорт до ЄС міститиме можливість запровадження імпортних тарифів на деякі види сільгосппродукції

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Рада ЄС схвалила припинення дії імпортних мит та квот на український експорт до Європейського Союзу ще на рік – до 5 червня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Тим самим ЄС ще раз виконує своє зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – йдеться у повідомленні.

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Призупинення мит, або так звані Автономні торговельні заходи (АТМ) діють з червня 2022 року.

Пролонгований до середини 2025 року режим нульових квот на український експорт до ЄС міститиме можливість запровадження імпортних тарифів на деякі види сільгосппродукції.

Зокрема, передбачено квоти для м'яса птиці, яєць, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо імпорт перевищить середні обсяги імпорту за другу половину 2021-го та за 2022-2023 роки, тоді тарифи можуть бути відновлені.

Тепер після рішення Ради ЄС про призупинення тарифів Єврокомісія продовжить консультації з Україною щодо лібералізації торгівлі на довгострокову перспективу.

У Єврокомісії зазначають, що призупинення мит справило позитивний вплив на торгівлю України з Євросоюзом. Експорт України до ЄС становив 22,8 млрд євро у 2023 році. До повномасштабної війни, у 2021 році, ЄС імпортував українських товарів на 24 млрд євро.

У травні 2022 року ЄС на рік скасував мита та квоти на український експорт, а потім продовжив безмитну торгівлю до середини 2024 року.

14 березня 2024 року Європарламент погодився продовжити безмитний режим для України зі змінами.

23 квітня у Євросоюзі визначили список "чутливих" продуктів з України.

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