ЕС официально продлил еще на год приостановку пошлин на украинский экспорт

Режим нулевых квот на украинский экспорт в ЕС будет включать возможность введения импортных тарифов на некоторые виды сельхозпродукции

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Совет ЕС одобрил приостановку действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Европейский Союз еще на год — до 5 июня 2025 года. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Тем самым ЕС еще раз выполняет свое обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении.

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Приостановка пошлин, или так называемые Автономные торговые меры (АТМ) действуют с июня 2022 года.

Пролонгированный до середины 2025 года режим нулевых квот на украинский экспорт в ЕС будет включать возможность введения импортных тарифов на некоторые виды сельхозпродукции.

В частности, предусмотрены квоты для мяса птицы, яиц, овса, крупы, кукурузы и меда. Если импорт превысит средние объемы импорта за вторую половину 2021-го и за 2022-2023 годы, тогда тарифы могут быть восстановлены.

Теперь, после решения Совета ЕС о приостановке тарифов, Еврокомиссия продолжит консультации с Украиной о либерализации торговли на долгосрочную перспективу.

В Еврокомиссии отмечают, что приостановка пошлин оказала положительное влияние на торговлю Украины с Евросоюзом. Экспорт Украины в ЕС составил 22,8 млрд евро в 2023 году. До полномасштабной войны, в 2021 году, ЕС импортировал украинских товаров на 24 млрд евро.

В мае 2022 года ЕС на год отменил пошлины и квоты на украинский экспорт, а затем продлил беспошлинную торговлю до середины 2024 года.

14 марта 2024 года Европарламент согласился продлить беспошлинный режим для Украины с изменениями.

23 апреля в Евросоюзе определили список "чувствительных" продуктов из Украины.

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