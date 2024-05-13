ЕС официально продлил еще на год приостановку пошлин на украинский экспорт
Совет ЕС одобрил приостановку действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Европейский Союз еще на год — до 5 июня 2025 года. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
"Тем самым ЕС еще раз выполняет свое обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении.
Приостановка пошлин, или так называемые Автономные торговые меры (АТМ) действуют с июня 2022 года.
Пролонгированный до середины 2025 года режим нулевых квот на украинский экспорт в ЕС будет включать возможность введения импортных тарифов на некоторые виды сельхозпродукции.
В частности, предусмотрены квоты для мяса птицы, яиц, овса, крупы, кукурузы и меда. Если импорт превысит средние объемы импорта за вторую половину 2021-го и за 2022-2023 годы, тогда тарифы могут быть восстановлены.
Теперь, после решения Совета ЕС о приостановке тарифов, Еврокомиссия продолжит консультации с Украиной о либерализации торговли на долгосрочную перспективу.
В Еврокомиссии отмечают, что приостановка пошлин оказала положительное влияние на торговлю Украины с Евросоюзом. Экспорт Украины в ЕС составил 22,8 млрд евро в 2023 году. До полномасштабной войны, в 2021 году, ЕС импортировал украинских товаров на 24 млрд евро.
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