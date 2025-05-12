Єврокомісія підписала перші контракти на інвестиції у ВПК України: деталі

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Перші контракти на європейські інвестиції у військово-промисловий комплекс (ВПК) України вже підписано, загалом Єврокомісія планує вкласти у підприємства мільярд євро. Про це на конференції зі співпраці у сфері оборонної промисловості між Євросоюзом (ЄС) та Україною у Брюсселі розповів заступник генсека зовнішньополітичної служби ЄС Шарль Фріс.

"Упродовж наступних двох тижнів ми витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України — і все це буде профінансовано завдяки надприбуткам від заморожених російських активів", — сказав він.

Фріс нагадав, що ще 9 травня глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про інвестицію у розмірі 1 млрд євро в український оборонно-промисловий комплекс. Частина контрактів уже підписана — кошти спрямують на виробництво безпілотників, ракет та інших передових технологій в Україні.

Загалом, за словами Фріса, ЄС уже виділив 3,3 млрд євро на підтримку оборонної спроможності України.

Крім того, ЄС та Україна домовилися створити нову спільну комісію, яка займатиметься військово-технічною співпрацею. Він запевнив, що Україна може багато чого навчити ВПК Євросоюзу.