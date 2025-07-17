Єврокомісія запропонувала щорічний збір для компаній з оборотом понад 100 млн євро
Європейська комісія запропонувала ввести щорічний збір для всіх компаній з оборотом понад 100 мільйонів євро, які ведуть бізнес у Євросоюзі. Це один з нових податків у майбутньому семирічному бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, повідомляється на сайті Європейської комісії.
Корпоративний збір має приносити близько 6,8 мільярда євро щорічно і стосуватиметься як європейських, так і іноземних корпорацій.
Від корпоративного збору будуть звільнені державні організації, міжнародні установи й неприбуткові організації.
Загалом нові джерела доходів мають генерувати 58,5 мільярда євро щорічно для бюджету ЄС розміром 2 трильйони євро.
Порівняно з чинним семирічним бюджетом у 1,2 трильйона євро, новий бюджет зросте майже вдвічі. Це пов'язано з необхідністю фінансувати зелений перехід, підвищувати конкурентоспроможність блоку та збільшувати оборонні витрати.
- В Україні дохід понад 100 млн євро у 2024 році був у десятків компаній. Не всі з них зараз працюють на ринку Євросоюзу, але Україна готується до переговорів про приєднання до ЄС і розраховує на вступ у 2030 році.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово називала 2030 рік цілком реалістичною датою вступу України.
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