Єврокомісія запропонувала щорічний збір для компаній з оборотом понад 100 млн євро

Великі компанії, які працюють у Євросоюзі, з 2028 року можуть потрапити під новий податок

Урсула фон дер Ляєн (Фото: пресслужба Єврокомісії)

Європейська комісія запропонувала ввести щорічний збір для всіх компаній з оборотом понад 100 мільйонів євро, які ведуть бізнес у Євросоюзі. Це один з нових податків у майбутньому семирічному бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, повідомляється на сайті Європейської комісії.

Корпоративний збір має приносити близько 6,8 мільярда євро щорічно і стосуватиметься як європейських, так і іноземних корпорацій.

Від корпоративного збору будуть звільнені державні організації, міжнародні установи й неприбуткові організації.

Загалом нові джерела доходів мають генерувати 58,5 мільярда євро щорічно для бюджету ЄС розміром 2 трильйони євро.

Порівняно з чинним семирічним бюджетом у 1,2 трильйона євро, новий бюджет зросте майже вдвічі. Це пов'язано з необхідністю фінансувати зелений перехід, підвищувати конкурентоспроможність блоку та збільшувати оборонні витрати.