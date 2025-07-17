Еврокомиссия предложила ежегодный сбор для компаний с оборотом более 100 млн евро
Урсула фон дер Ляйен (Фото: пресс-служба Еврокомиссии)

Европейская комиссия предложила ввести ежегодный сбор для всех компаний с оборотом более 100 миллионов евро, ведущих бизнес в Евросоюзе. Это один из новых налогов в будущем семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы, сообщается на сайте Европейской комиссии.

Корпоративный сбор должен приносить около 6,8 миллиарда евро ежегодно и будет касаться как европейских, так и иностранных корпораций.

От корпоративного сбора будут освобождены государственные организации, международные учреждения и неприбыльные организации.

В целом новые источники доходов должны генерировать 58,5 миллиарда евро ежегодно для бюджета ЕС размером 2 триллиона евро.

По сравнению с действующим семилетним бюджетом в 1,2 триллиона евро, новый бюджет вырастет почти вдвое. Это связано с необходимостью финансировать зеленый переход, повышать конкурентоспособность блока и увеличивать оборонные расходы.

  • В Украине доход более 100 млн евро в 2024 году был у десятков компаний. Не все из них сейчас работают на рынке Евросоюза, но Украина готовится к переговорам о присоединении к ЕС и рассчитывает на вступление в 2030 году.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно называла 2030 год вполне реалистичной датой вступления Украины.
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