За два роки на відрядження чиновників Офісу президента витратили майже 10 млн грн
Майже 10 млн грн із держбюджету було виділено за два роки на відрядження чиновників Офісу президента. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Загалом на закордонні відрядження різних посадовців ОП (це без офіційних делегацій) за два роки витратили 9,58 млн грн", – зазначив він.
За його даними, найдорожче відрядження було у травні 2023 року – 261 000 грн на особу.
Також Железняк повідомив, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма отримав компенсацію за відрядження у 2023 році в розмірі 428 000 грн. У жовтні на відрядження Шурми було витрачено 196 000 грн, додав нардеп.
Раніше голова Верховної Ради заявив, що Євросолідарність їздить у закордонні відрядження частіше, ніж Слуга народу.
- 1 грудня Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього були заплановані десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.
- Перший віцеспікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".
- Потім СБУ пояснила, що Порошенко нібито збирався зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Цю зустріч могла використати РФ для інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.