За два роки на відрядження чиновників Офісу президента витратили майже 10 млн грн
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Майже 10 млн грн із держбюджету було виділено за два роки на відрядження чиновників Офісу президента. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Загалом на закордонні відрядження різних посадовців ОП (це без офіційних делегацій) за два роки витратили 9,58 млн грн", – зазначив він.

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За його даними, найдорожче відрядження було у травні 2023 року – 261 000 грн на особу.

Також Железняк повідомив, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма отримав компенсацію за відрядження у 2023 році в розмірі 428 000 грн. У жовтні на відрядження Шурми було витрачено 196 000 грн, додав нардеп.

Раніше голова Верховної Ради заявив, що Євросолідарність їздить у закордонні відрядження частіше, ніж Слуга народу.

  • 1 грудня Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього були заплановані десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.
  • Перший віцеспікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".
  • Потім СБУ пояснила, що Порошенко нібито збирався зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Цю зустріч могла використати РФ для інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.
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