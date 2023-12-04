За два роки на відрядження чиновників Офісу президента витратили майже 10 млн грн

Найдорожче відрядження було у травні 2023 року – 261 000 грн на особу

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Майже 10 млн грн із держбюджету було виділено за два роки на відрядження чиновників Офісу президента. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Загалом на закордонні відрядження різних посадовців ОП (це без офіційних делегацій) за два роки витратили 9,58 млн грн", – зазначив він.

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За його даними, найдорожче відрядження було у травні 2023 року – 261 000 грн на особу.

Також Железняк повідомив, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма отримав компенсацію за відрядження у 2023 році в розмірі 428 000 грн. У жовтні на відрядження Шурми було витрачено 196 000 грн, додав нардеп.

Раніше голова Верховної Ради заявив, що Євросолідарність їздить у закордонні відрядження частіше, ніж Слуга народу.