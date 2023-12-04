За два года на командировки чиновников Офиса президента потратили почти 10 млн грн
Почти 10 млн грн из госбюджета было выделено за два года на командировки чиновников Офиса президента. Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике, народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
"В целом на заграничные командировки разных должностных лиц ОП (это без официальных делегаций) за два года потратили 9,58 млн грн", – отметил он.
По его данным, самая дорогая командировка была в мае 2023 года – 261 000 грн на человека.
Также Железняк сообщил, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма получил компенсацию за командировку в 2023 году в размере 428 000 грн. В октябре на командировку Шурмы было израсходовано 196 000 грн, добавил нардеп.
Ранее председатель Верховной Рады заявил, что Евросолидарность ездит в заграничные командировки чаще, чем Слуга народа.
- 1 декабря Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч, в том числе о снятии блокады украинских перевозчиков и обеспечении американской военной помощи.
- Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".
- Затем СБУ объяснила, что Порошенко якобы собирался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу могла использовать РФ для информационно-психологических спецопераций против Украины.