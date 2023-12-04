За два года на командировки чиновников Офиса президента потратили почти 10 млн грн

Самая дорогая командировка была в мае 2023 года – 261 000 грн на человека

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Почти 10 млн грн из госбюджета было выделено за два года на командировки чиновников Офиса президента. Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике, народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

"В целом на заграничные командировки разных должностных лиц ОП (это без официальных делегаций) за два года потратили 9,58 млн грн", – отметил он.

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По его данным, самая дорогая командировка была в мае 2023 года – 261 000 грн на человека.

Также Железняк сообщил, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма получил компенсацию за командировку в 2023 году в размере 428 000 грн. В октябре на командировку Шурмы было израсходовано 196 000 грн, добавил нардеп.

Ранее председатель Верховной Рады заявил, что Евросолидарность ездит в заграничные командировки чаще, чем Слуга народа.