За два года на командировки чиновников Офиса президента потратили почти 10 млн грн
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Почти 10 млн грн из госбюджета было выделено за два года на командировки чиновников Офиса президента. Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике, народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

"В целом на заграничные командировки разных должностных лиц ОП (это без официальных делегаций) за два года потратили 9,58 млн грн", – отметил он.

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По его данным, самая дорогая командировка была в мае 2023 года – 261 000 грн на человека.

Также Железняк сообщил, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма получил компенсацию за командировку в 2023 году в размере 428 000 грн. В октябре на командировку Шурмы было израсходовано 196 000 грн, добавил нардеп.

Ранее председатель Верховной Рады заявил, что Евросолидарность ездит в заграничные командировки чаще, чем Слуга народа.

  • 1 декабря Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч, в том числе о снятии блокады украинских перевозчиков и обеспечении американской военной помощи.
  • Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".
  • Затем СБУ объяснила, что Порошенко якобы собирался встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу могла использовать РФ для информационно-психологических спецопераций против Украины.
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