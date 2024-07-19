До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу
Джерело: Deposithotos
Зміст:
  1. У переході є два важливих моменти
  2. Перехід якщо ФОП був "єдинщиком"
  3. Перехід якщо ФОП був на загальному оподаткуванні

Інколи у ФОП виникає необхідність перейти з однієї групи єдиного податку на інші. Це може бути у разі перевищення лімітів, коли використано весь об'єм запасу обороту для певної групи. Чи, наприклад, після зміни виду діяльності.

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Як це можна зробити дистанційно через електронний кабінет платника – у поясненнях податкового консультанта Михайла Смоковича. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з його  Youtube-каналу.

У переході є два важливих моменти

Під час переходу варто мати на увазі два важливих моменти.

Перший – перехід на іншу групу здійснюється з першого числа наступного кварталу за датою подання заяви.

Тобто якщо, приміром, подати заяву у травні, то тільки з 1 липня, з першого числа наступного місяця за кварталом, буде перехід. Тільки з першого числа. 

Друге – заяву потрібно подати не пізніше 15 днів до закінчення поточного кварталу. Тобто, наприклад, у другому кварталі подати не пізніше 15 червня, щоб з 1 липня перейти на іншу групу єдиного податку.

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Заяву про перехід на іншу групу можна зробити дистанційно через електронний кабінет платника податків.

Для початку – заходимо у розділ "Введення звітності" в електронному кабінеті платника.

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Обираємо поточний рік та місяць.

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Натискаємо кнопку "створити". Обираємо опцію "Всі". А наступне поле, де "Код", лишаємо порожнім.

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Далі обираємо "Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування". 

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Водночас потрібно проконтролювати, щоб правильно підтягнулися дані щодо "Коду ДПІ" – Податкової служби, на обліку в якій перебуває ФОП.

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

З інших важливих особливостей – додаток "Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування". Він не для всіх, а потрібен тільки у разі, якщо торік ФОП був на загальній системі оподаткування. 

Алгоритм дій, якщо ФОП був на єдиному податку (або у попередньому році його не існувало) і якщо це був ФОП на загальній формі, дещо різниться. 

Перехід якщо ФОП був "єдинщиком"

Якщо був платником єдиного податку – НЕ ставимо "галочку" навпроти додатку "Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу…",  і натискаємо одразу кнопку "Створити".

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Відкривається файл "Заява про застосування спрощеної системи", в якій у горизонтальних підменю потрібно ставити позначку "Внесення змін".

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Тут дуже важливо, аби правильно була вказана податкова адреса. Адже дуже-дуже часто вона підтягується неправильно. Тому ці дані необхідно перевіряти та, за потреби, правити.

Пункт 5.2: "Зміна ставки та групи" – обираємо ту групу і ту ставку, на якій ми перебуваємо зараз і звісно ту групу на яку будемо переходити. Також вказуємо на якій ставці ФОП зараз та на якій буде. Для ФОПа 1 групи вказуємо ставку 10, для ФОП 2 групи – 20, ну і ФОП 3 групи на 5% – 5.

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Під час внесення змін обираємо "Без реєстрації ПДВ" та вказуємо прописом дату зміни "З ….".

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Далі щодо поля "Місце провадження господарської діяльності". Якщо є конкретна адреса торгової точки чи офісу, де ви надаєте послуги, тоді – пишемо конкретну адресу.

Якщо ж працюєте, як фрілансер, на всю Україну, тоді так і пишемо: "Вся територія України".

Далі пункт 7 – кількість найманих працівників, які є на ФОП. Якщо їх немає, пишемо "нуль". 

Наступне і дуже важливе: потрібно обрати всі коди видів економічної діяльності (КВЕДи), за якими працюватиме ФОП. І КВЕДи, які ми вказуємо в цій заяві, вже мають бути зареєстровані щодо ФОП у ЄДР. 

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Їх можна переглянути, відкривши ще одну вкладку з кабінетом, зайшовши в пункт "Облікові дані платника". Там знизу і побачите всі КВЕДи, які зареєстровані на ФОП у ЄДР. Якщо вони всі підходять – можна просто скопіювати та вставити в заяву. 

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

За потреби додавати  – у порожньому рядку таблиці натиснути правою клавішею "мишки", натиснути "плюс", щоб був ще один рядок. Якщо "мінус" – рядок зникає. 

Ще – у дев'ятому рядку потрібно проставити відмітку, що в ФОП відсутній податковий борг. Якщо податковий борг присутній, то, найімовірніше, цю заяву ДПС не відпрацює.

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Тому обов’язково перевірте відсутність податкового боргу. Для цього зайдіть у стан розрахунків з бюджетом. Там дивіться стовпець "Податковий борг". Якщо такий є –  треба спочатку його сплатити, зачекати, хоча б день і тільки тоді подавати заяву. 

Якщо борг відсутній – заява готова. Її можна підписувати та відправляти. 

Спочатку натискаємо кнопку "Перевірити", потім зберігаємо заяву. Коли зберігаємо, програма пропонує підписати. Біля підпису є варіант "хмарне сховище", де можемо вибрати, для прикладу, "Дія-підпис", "отримати QR-код"  та відсканувати його з застосунку "Дія", таким чином підписавши. Є підпис "файловими ключами". 

До відома ФОПів. Як дистанційно перейти з однієї групи єдиного податку на іншу

Важливо: через два-три дні після того, як ми заявили, відправили, ДПС її прийняла, ми заходимо в облікові дані платника і перевіряємо в "Даних про реєстрацію платником" єдиного податку, щоб група та ставка були нові.

Якщо цього не сталося – немає змін, обов'язково телефонуємо в Податкову службу і запитуємо чому ж нічого не змінилось? 

Коли ж зміна відбулась, треба замовити витяг з реєстру платників єдиного податку, аби мати документальне підтвердження.

Перехід якщо ФОП був на загальному оподаткуванні

Початок дій аналогічний. Єдине – ставимо помітку в полі "Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування".

Далі теж аналогічно і тільки в розділі "10. Обсяг доходу за попередній календарний рік" потрібно вписати цей обсяг доходу.

В розділі "11" поставити відмітку, що ми подаємо цей додаток. 

Після цього заходимо в "Додатки" (зверху над шапкою  "Заява про…") і заповнюємо поля "Розрахунок доходу" – ставимо відмітку "первинна" і пишемо суми доходу у грошовій формі цифрами.

Все – перевіряємо і підписуємо. 

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