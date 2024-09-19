Договір позички чи оренди. Які їхні особливості для ФОП

У яких випадках ФОП краще буде оформити договір позички, а в яких – договір оренди? В чому їхня відмінність?

Оренда (Фото: Despositphotos)

Договори позички чи оренди потрібні фізособам-підприємцям (ФОП) як одна з ознак реальності бізнесу. Зокрема – аби вказати, де працюєте і зберігаєте свій товар.

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Їх можуть запросити в Державній податковій службі (ДПС).

На них звертають увагу під час проведення фінансового моніторингу з боку банків чи, наприклад, Нової пошти.

Коли ці договори доцільно укладати? Які фінансові та юридичні нюанси в кожному із них?

Пояснення щодо цих питань надає адвокат Богдан Янків. LIGA.net з дозволу автора публікує конспект з його YouTube-каналу.

Договори оренди та позички: особливості та відмінності

За договорами оренди нерухомість передається в користування за певну плату на певний строк. Тобто під час їхнього укладання є дві ключові ознаки: по-перше, це строк, по-друге, це плата.

І якщо ви хочете укласти договір оренди безоплатно, то ви порушите його обов'язкові ознаки. В результаті – він буде вважатися недійсним.

Ба більше, стосовно договорів оренди важливо пам'ятати, що коли в них вказати ціну формально, наприклад, одна гривня, то буде загроза донарахувань з боку податківців.

Річ у тім, що Податкова служба у всіх своїх роз'ясненнях наголошує та наполягає на тому, що ціна в договорі оренди має формуватися згідно з методикою визначення мінімальної суми орендного платежу.

Це означає, що на перевірці ДПС все одно донарахує ціну до мінімально можливої. І саме від цього буде рахувати всі можливі податки, обороти та інші податкові показники.

Але якщо цей самий об'єкт безоплатно передати вже за договором позички, ніяких порушень законодавства і претензій від податківців не буде. Його можна укладати з будь-ким. Це можуть бути як родичі, так і не родичі.

Договори позички: кейси можливого використання для ФОП

Варіант перший. У вас немає прав власності на нерухомість, але є намір зареєструвати там касовий апарат. Наприклад, коли ви прописані в будинку своїх батьків.

Для цього треба подавати в Податкову службу форму 20 ОПП – повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

Тож аби ви могли безоплатно користуватися для бізнесу цим об'єктом нерухомості, між вами та батьками-власниками слід укласти договір позички.

Варіант другий. Якщо хочете користуватися майном члена сім'ї. Наприклад, у вашої дружини є комерційне приміщення, в якому ви, як чоловік, хотіли б відкрити свій магазин. Але Податкова наголошує та наполягає на тому, що використовувати таке майно може тільки той, кому воно належить та на кого воно зареєстроване.

Тут також договором позички можна пов'язати ваш бізнес та майно дружини, аби законно безплатно здійснювати підприємницьку діяльність у цьому приміщенні.

Варіант третій. Ви, як ФОП, хотіли б здати квартиру бабусі в оренду. Тоді договором позички передаєте квартиру в користування від бабусі на ФОП. Але водночас дуже важливо записати мету передання. А саме – для здачі в оренду. Далі здаєте її та сплачуєте податок як ФОП.

Варіантів використання договору позички насправді є дуже багато. Багато залежить від вашої мети. Але ключові опції саме такі.

Компенсації ремонту при оренді та позичці: що потрібно знати ФОП?

Договір оренди дозволяє передбачити пункти, які надають можливість орендарю проводити як капітальний, так і поточний ремонт об'єкта нерухомості й мати компенсацію їхньої вартості у разі завчасного його розриву.

У договорі позички можуть бути тільки звичні витрати на підтримку стану майна – оплату комунальних послуг. Він не може передбачити жодного поточного чи капітального ремонту.

Тобто в цьому випадку компенсації ремонтів від власника майна навіть у разі передчасного розірвання договору отримати не можна.

Що можна передати у позичку?

У позичку можна передати будь-який об'єкт і навіть грошові кошти. Тобто фактично позичити все, що можна потім назад повернути. Це можуть бути земельні ділянки. Це можуть бути транспортні засоби. Це можуть бути грошові кошти, меблі, обладнання, техніка або інші предмети для особистого чи підприємницького користування.

Тут важливо знати – якщо об'єкт береться в позичку чи оренду до трьох років, нотаріально нічого завіряти абсолютно не потрібно. Достатньо простої письмової форми договору, який підписали дві сторони.

Якщо ж строк користування чи оренди понад три роки, то потрібно укладати саме нотаріально завірений договір позички чи оренди. Його нотаріус вже буде реєструвати у державному реєстрі.

Звітність за договорами оренди чи позички – ризики штрафів для ФОП

Повідомляти про те, що ФОП користується певним об'єктом нерухомості потрібно згідно з формою 20 ОПП. Саме вона показує всі об'єкти рухомого чи нерухомого майна, які ФОП використовує під час здійснення своєї підприємницької діяльності.

Договори і позички, і оренди не є виключенням. Тому теж мають бути зазначені у формі 20 ОПП. Наприклад, як уже зазначалося – коли є необхідність реєструвати касовий апарат.

Якщо їх не зазначити у формі 20 ОПП, то цілком можливі проблеми з проходженням фінансового моніторингу. Також зберігається ризик штрафів за неподання договору до цієї форми. Він може скласти 1020 гривень згідно зі статтею 121 Податкового кодексу.

Хоча зараз накладання цих штрафів не є поширеною практикою.