"Легкі $600 за допомогою ChatGPT!", "Як хакнути трейдинг за допомогою ChatGPT?", "Як використовувати ChatGPT в торгівлі криптою?" – відео під такими заголовками ледь не щодня з’являються на YouTube. Промо ШІ як інструмента для трейдингу – помітний тренд у соцмережах.

І дійсно, ШІ спрощує аналіз ринків, прискорює обробку даних і допомагає зрозуміти базові стратегії. Але чи можна за його допомогою заробити? І в чому основні ризики?

Щоб це дізнатися, кореспондентка LIGA.net поспілкувалася з інвесторкою, яка вкладає гроші в криптовалюту за допомогою ChatGPT. А також фінансистами, які не тільки критикували ШІ як консультанта, але й розказали про переваги цього інструменту.