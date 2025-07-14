"Легкие $600 с помощью ChatGPT!", "Как взломать трейдинг с помощью ChatGPT?", "Как использовать ChatGPT в торговле криптовалютой?" – видео с такими заголовками появляются на YouTube почти каждый день. Промо ИИ как инструмента для трейдинга – заметный тренд в социальных сетях.

И действительно, ИИ упрощает анализ рынков, ускоряет обработку данных и помогает понять базовые стратегии. Но можно ли с его помощью заработать? И каковы основные риски?

Чтобы это узнать, корреспондентка LIGA.net пообщалась с инвестором, который вкладывает деньги в криптовалюту с помощью ChatGPT. А также с финансистами, которые не только критиковали ИИ как консультанта, но и рассказали о преимуществах этого инструмента.