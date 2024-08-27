З початком великої війни для фізичних осіб підприємців (ФОП) було зроблено достатньо багато пільг, щоб забезпечити роботу в умовах воєнного стану.

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Та поступово, вже з 2023 року, їх почали скасовувати.

Які пільги залишились станом на серпень 2024 року? Кому з ФОПів можна ними користуватись?

Пояснення щодо цього надає податковий консультант Михайло Смокович. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з його YouTube-каналу.

Хто ще може не платити єдиний податок на першій, другій групах?

З 1 серпня 2023 року мають право не сплачувати єдиний податок платники першої, другої групи, податкова адреса яких зазначена на території бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Ця пільга може застосовуватись ними з дати початку бойових дій (з першого числа місяця, в якому почалися бої) і до місяця, в якому припинені бойові дії або проведено деокупацію.

Тобто єдиний податок першої, другої групи зараз можуть не сплачувати ті підприємці, які зареєстровані саме на території ведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.

Пільга зі сплати ЄСВ

Усі ФОПи досі можуть не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Така пільга досі діє. Її ніхто не скасував з березня 2022 року. І вона триватиме ще 12 місяців після закінчення дії воєнного стану.

Проте варто пам'ятати, що без сплати ЄСВ не враховується страховий стаж. Тому, якщо потрібен страховий стаж – потрібно платити.

Пільги щодо РРО – кого стосуються

Пільги щодо роботи без реєстраторів розрахункових операцій (РРО). З 1 жовтня 2023 року суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за таке порушення, знову ж таки, на тимчасово окупованих територіях, територіях активних бойових дій, територіях можливих бойових дій. Крім порушень, у разі продажу підакцизних товарів.

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Тобто ті підприємці, які здійснюють діяльність саме на цих територіях, звільняються від відповідальності (штрафів) за те, що не видають фіскальних чеків.

Довідка Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих територій визначає Мінреінтеграції. Він є на його сайті. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих територій визначає Мінреінтеграції. Він є на його сайті.

"Пільгові" штрафи за роботу без РРО

Щодо штрафів за роботу без РРО. З 1 серпня 2023 року до 31 липня 2025 року або ж на дату закінчення воєнного стану для ФОПів (які не є платниками ПДВ та не продають підакцизні товари, лікарські засоби, вироби медичного призначення, ювелірку, технічно складні побутові товари) діє своєрідна "знижка".

Зокрема, за перше порушення застосовується штраф не 100%, як до цього, а 25% від суми першого продажу без коректної фіскалізації та 50% від суми другої та кожного наступного продажу, факт якого було встановлено.