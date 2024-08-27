С началом большой войны для физических лиц предпринимателей (ФОП) было введено достаточно много льгот, чтобы обеспечить работу в условиях военного положения.

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Но постепенно, уже с 2023 года, их начали отменять.

Какие льготы остались на август 2024 года? Кому из ФОП можно ими пользоваться?

Объяснение по этому поводу предоставляет налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект по его YouTube-каналу.

Кто еще может не платить единый налог на первой, второй группах ?

С 1 августа 2023 года вправе не платить единый налог плательщики первой, второй группы, налоговый адрес которых находится на территории боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Эта льгота может применяться ими с даты начала боевых действий (с первого числа месяца, в котором начались бои) и до месяца, в котором прекращены боевые действия или проведена деоккупация.

То есть единый налог первой, второй группы сейчас могут не платить те предприниматели, которые зарегистрированы именно на территории ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Льгота по уплате ЕСВ

Все ФОП до сих пор могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ). Такая льгота до сих пор действует. Ее никто не упразднил с марта 2022 года. И она продлится еще 12 месяцев после окончания действия военного положения.

Однако следует помнить, что без уплаты ЕСВ не учитывается страховой стаж. Поэтому, если требуется страховой стаж – нужно платить.

Льготы по РРО – кого касаются

Льготы по работе без регистраторов расчетных операций (РРО). С 1 октября 2023 года предприятия освобождаются от ответственности за такое нарушение на временно оккупированных территориях, территориях активных боевых действий, территориях возможных боевых действий. Кроме нарушений, при продаже подакцизных товаров.

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То есть те предприниматели, которые осуществляют деятельность именно на этих территориях, освобождаются от ответственности (штрафов) за то, что не выдают фискальные чеки.

Справка Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных территорий, определяет Минреинтеграции. Он находится на его сайте. Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных территорий, определяет Минреинтеграции. Он находится на его сайте.

"Льготные" штрафы за работу без РРО

Относительно штрафов за работу без РРО. С 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года или же на дату окончания военного положения для ФОП (не являющихся плательщиками НДС и не продающих подакцизные товары, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, ювелирку, технически сложные бытовые товары) действует своеобразная "скидка".

В частности, за первое нарушение применяется штраф не 100%, как ранее, а 25% от суммы первой продажи без корректной фискализации и 50% от суммы второй и каждой последующей продажи, факт которой был установлен.