Кияни, які з грудня мобілізуються до ЗСУ, отримають по 30 000 грн від міста

Фото: Сергій Долженко/EPA

Влада Києва буде виплачувати по 30 000 грн мешканцям міста, які з грудня будуть мобілізовані до Збройних Сил України. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"Київрада на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних Сил із грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю", – заявив він.

У вересні 2023 року Кличко в ефірі радіо Армія FM розказав, що від початку повномасштабної агресії до лав ЗСУ вступило 100 000 киян. Таку ж кількість у червні в інтерв'ю Главкому називала заступниця Кличка Марина Хонда.