БЕБ повідомило мешканці Вінниччини про підозру в ухиленні від сплати понад 90 млн грн податків

Фото: БЕБ

Мешканка Вінницької області за три роки поклала на рахунок у банк 470 млн грн готівкою. Тепер їй інкримінують ухилення від сплати понад 90 млн грн податків. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

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Слідство встановило, що жінка систематично отримувала доходи у вигляді готівки та вносила їх на власний рахунок в банку. Ці гроші вона не декларувала та не сплатила з них податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

"Надалі ці кошти фігурантка перераховувала на рахунки агропідприємства, де є службовою особою", – повідомили у БЕБ.

Фото: БЕБ

Детективи провели дев'ять обшуків та вилучили низку документів.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюються особи, які допомагали їй ухилятися від сплати податків, безперешкодно проходити податкові перевірки й фінансовий моніторинг банку.

Досудове розслідування триває.