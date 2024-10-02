Мешканка Вінницької області за три роки поклала на рахунок у банк 470 млн грн готівкою
Мешканка Вінницької області за три роки поклала на рахунок у банк 470 млн грн готівкою. Тепер їй інкримінують ухилення від сплати понад 90 млн грн податків. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
Слідство встановило, що жінка систематично отримувала доходи у вигляді готівки та вносила їх на власний рахунок в банку. Ці гроші вона не декларувала та не сплатила з них податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.
"Надалі ці кошти фігурантка перераховувала на рахунки агропідприємства, де є службовою особою", – повідомили у БЕБ.
Детективи провели дев'ять обшуків та вилучили низку документів.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюються особи, які допомагали їй ухилятися від сплати податків, безперешкодно проходити податкові перевірки й фінансовий моніторинг банку.
Досудове розслідування триває.
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