НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 млн грн

Колишня уповноважена з прав людини Людмила Денісова (Фото - facebook.com, denisovaombudsman)

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн, а також ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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НАЗК не вказує прізвища посадовиці, проте у 2018-2022 роках омбудсменкою була Людмила Денісова.

За результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, із яких 2,4 млн грн – не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані в позику від третьої особи.

"Такий "позичальник" повідомив, що його попросили оформити надання позики від свого імені декларанту, власних коштів у такому розмірі він не мав і фактично їх не передавав", – зазначили в НАЗК.

У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов'язання збільшилось до 20 млн грн.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв'язку з набуттям декларанткою грошових активів із непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

У діях ексомбудсменки та ексчленкині правління Пенсійного фонду України виявлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

За матеріалами перевірок декларацій розпочато кримінальні провадження.

31 травня 2022 року Рада проголосувала за звільнення Денісової з посади омбудсменки. "За" – 234 депутати.

У фракції Слуга народу повідомили LIGA.net , що серед причин висловлення недовіри – незадовільна робота Денісової щодо обміну полоненими.

, що серед причин висловлення недовіри – незадовільна робота Денісової щодо обміну полоненими. Сама Денісова заявляла, що ОП нібито не влаштовує її "активна діяльність, спрямована на збирання та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях".

Вона збиралася оскаржити це рішення у суді.

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