НАПК выявило в декларациях экс-омбудсмена нарушений на 42 млн грн

Бывшая уполномоченная по правам человека Людмила Денисова (Фото - facebook.com, denisovaombudsman)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверок деклараций за 2022 и 2023 годы установило в действиях экс-омбудсмена, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда, признаки незаконного обогащения на почти 10 млн грн, а также признаки недостоверного декларирования более чем на 32,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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НАПК не указывает фамилию должностного лица, однако в 2018-2022 годах омбудсменом была Людмила Денисова.

По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн – не отражены сведения о доходе, за счет которого декларант осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные в ссуду от третьего лица.

"Такой "заемщик" сообщил, что его попросили оформить предоставление ссуды от своего имени декларанту, собственных средств в таком размере он не имел и фактически их не передавал", – отметили в НАПК.

В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.

Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларантом денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает его законные доходы на 9,9 млн грн.

В действиях экс-омбудсмена и экс-члена правления Пенсионного фонда Украины выявлены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК (недостоверное декларирование) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение).

По материалам проверок деклараций начаты уголовные производства.

31 мая 2022 года Рада проголосовала за увольнение Денисовой с должности омбудсмена. "За" – 234 депутата.

Во фракции Слуга народу сообщили LIGA.net , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными.

, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными. Сама Денисова заявляла, что ОП якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

Она собиралась оспорить это решение в суде.

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