RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Розбір | Інвестувати в облігації: де і що можна зараз купувати

Этот материал также доступен на русском
Інвестувати в облігації: де і що можна зараз купувати - Фото
Фото: Depositphotos
31.08.2023, 17:00

Як, у кого і на яких умовах можна купити найдохідніші на сьогодні цінні папери – облігації внутрішньої державної позики

На тлі стабілізації курсу гривні та рівня інфляції ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2023 році дозволяють не тільки зберегти заощадження, а й заробляти на цих інвестиціях.

Все більше і більше фізичних осіб купують ці папери. Певно, обсяги їхньої купівлі зростатимуть, бо населення зберігає в ОВДП загалом близько 4,5% від тих коштів, які в нього є на банківських рахунках.

Як саме, у кого і за скільки зараз можна купити облігації? Які вони бувають? Та скільки на них можна заробити? Про це — в огляді LIGA.net.

Де можна купити ОВДП?

Зараз лідер на фінансовому ринку України – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). З початку війни процедури їхньої купівлі були значно спрощені, максимально створені можливості їхнього придбання за допомогою смартфону.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
Інвестувати в облігації: де і що можна зараз купувати
Олександр Децик
редактор відділу "Фінанси"
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
облігаціївійськові облігаціїдержавні облігації
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
 