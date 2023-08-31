Інвестувати в облігації: де і що можна зараз купувати

На тлі стабілізації курсу гривні та рівня інфляції ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2023 році дозволяють не тільки зберегти заощадження, а й заробляти на цих інвестиціях.

Все більше і більше фізичних осіб купують ці папери. Певно, обсяги їхньої купівлі зростатимуть, бо населення зберігає в ОВДП загалом близько 4,5% від тих коштів, які в нього є на банківських рахунках.

Як саме, у кого і за скільки зараз можна купити облігації? Які вони бувають? Та скільки на них можна заробити? Про це — в огляді LIGA.net.

Де можна купити ОВДП?

Зараз лідер на фінансовому ринку України – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). З початку війни процедури їхньої купівлі були значно спрощені, максимально створені можливості їхнього придбання за допомогою смартфону.