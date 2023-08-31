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Разбор | Инвестировать в облигации: где и что можно сейчас покупать

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Инвестировать в облигации: где и что можно сейчас покупать - Фото
Фото: Depositphotos
31.08.2023, 17:00

Как, у кого и на каких условиях можно купить самые доходные на сегодняшний день ценные бумаги – облигации внутреннего государственного займа

На фоне стабилизации курса гривни и уровня инфляции ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2003 году позволяют не только сохранить сбережения, но и зарабатывать на этих инвестициях.

Все больше и больше физических лиц покупают эти бумаги. Видимо, объемы их покупки будут расти, потому что население хранит в ОВГЗ всего около 4,5% тех средств, которые у него есть на банковских счетах.

Как именно, у кого и за сколько сейчас можно купить облигации? Какие они бывают? И сколько на них можно заработать? Об этом —  в обзоре LIGA.net.

Где можно купить ОВГЗ?

Сейчас лидер на финансовом рынке Украины – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). С начала войны процедуры их покупки были значительно упрощены, максимально созданы возможности их приобретения с помощью смартфона.

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Инвестировать в облигации: где и что можно сейчас покупать
Александр Децик
редактор отдела "Финансы"
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