На фоне стабилизации курса гривни и уровня инфляции ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2003 году позволяют не только сохранить сбережения, но и зарабатывать на этих инвестициях.

Все больше и больше физических лиц покупают эти бумаги. Видимо, объемы их покупки будут расти, потому что население хранит в ОВГЗ всего около 4,5% тех средств, которые у него есть на банковских счетах.

Как именно, у кого и за сколько сейчас можно купить облигации? Какие они бывают? И сколько на них можно заработать? Об этом — в обзоре LIGA.net.

Где можно купить ОВГЗ?

Сейчас лидер на финансовом рынке Украины – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). С начала войны процедуры их покупки были значительно упрощены, максимально созданы возможности их приобретения с помощью смартфона.