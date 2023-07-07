Mono Invest, інвестиційний сервіс від monobank, зупиняє роботу в найгірший для його клієнтів спосіб

Через санкції української влади інвестиційний проєкт від monobank залишився без підсанкційного брокера і вимушений терміново закривати позиції клієнтів, зокрема й у збиток їм, або "заморозити" їх на роки.

Поки клієнти Mono Invest розчаровані своєю спробою увійти у фондовий ринок, клієнти їхнього проєкту-конкурента зітхнули. Інвестиційний сервіс у Sense SuperApp, який запускався практично водночас із Mono Invest, для розвитку обрав не модель субброкера, а складнішу, повільнішу та, як виявилося, надійнішу концепцію "хочеш зробити щось добре – зроби все сам".

Чому інвестувати через monobank виявилося небезпечно та яке рішення дозволило банку, що ось-ось націоналізують, перемогти в гонці перших доступних банківських інвестиційних проєктів — у матеріалі LIGA.net.

"Якщо брокер проведе угоду"

5 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти 18 компаній, здебільшого зареєстрованих у РФ та офшорах. 10-річні санкції передбачають блокування активів та обмеження щодо капіталу.

У список санкцій потрапила компанія EXT Ltd – ліцензований кіпрський брокер, заснований росіянами. Саме у партнерстві з цим брокером на початку 2022 року monobank — необанк на базі "Універсал Банку" Сергія Тігіпка — розгорнув свій інвестиційний проєкт.

Вочевидь про партнерство в умовах санкцій РНБО мова не йде. Олег Гороховський, співзасновник компанії Fintech Band, яка керує monobank, в той же день близько восьмої вечора попередив про фактичну ліквідацію брокера.

Сервіс Mono Invest увечері почав надсилати користувачам відповідне повідомлення про потребу закриття їхніх позицій через санкції. Клієнти мають можливість погодитися чи ні.

В разі згоди субброкер зобов’язується терміново продати їхні цінні папери на біржі та повернути вторговані гроші на картку. В разі відмови субброкер не чіпає інвестиції клієнта, попереджаючи, що вони будуть заблоковані до кінця відповідних санкцій РНБО.

Якщо клієнт не натисне нічого до 22:30 (повідомлення надходили близько 21:00), виконувався сценарій згоди — продаж і повернення коштів.

Варіант, за яким клієнти Mono Invest отримували кошти назад, супроводжувався словами "ми спробуємо" і "якщо брокер проведе угоду". Повернення коштів не гарантувалося.

6 липня EXT Ltd займався закриттям позицій клієнтів, щоб субброкер Mono Invest міг розрахуватися з клієнтами.

Хоч вище цей процес так називався і має його ознаки, ці події не є класичною "ліквідацією брокера". За її умов клієнти проєкту мали б більше можливостей: наприклад, пропозицію передати інвестиції іншому брокеру. Також не назвеш це і "ліквідацією субброкера", оскільки проєкт не ліквідовується, а потрапляє у безвихідну ситуацію.

Початок проєкту і конкуренція із Sense

Причини цієї ситуації лежать у ризикованому рішенні Mono Invest стати субброкером через, як виявилося, ненадійного брокера-партнера, оминаючи складний процес, який обрав їхній прямий конкурент.

Варто зазначити, що до появи інвестиційних проєктів від monobank та Sense на українському ринку були відсутні подібні проєкти. Небагато українських брокерських компаній взагалі пропонують роздрібну торгівлю іноземними акціями. Іноді процес входження в іноземний фондовий ринок займав тижні з реєстрацією через офіси.

Два банки у 2022 році зробили процес реєстрації миттєвим і непомітним, а інвестиції в іноземні цінні папери – легкодоступними.

У липні 2021 року співзасновник monobank Гороховський анонсував інтеграцію з великим майданчиком із торгівлі цінними паперами.

Очікувалося, що ним стане Interactive Brokers – американський транснаціональний брокер, який ліцензований місцевим фінансовим регулятором SEC та відкриває рахунки нерезидентам США, а зокрема – українцям. Проте вже в листопаді стало відомо, що вони відмовилися від партнерства з monobank.

Там знайшли нового брокера – вищезгадану кіпрську EXT Ltd, що працює під брендом EXANTE. Запуск проєкту перенесли з осені 2021-го на початок 2022 року.

Паралельно з mono подібний проєкт запускав український тоді ще "Альфа-банк" Михайла Фрідмана, нині "Сенс Банк", який позичив нову назву від свого цифрового банкінгу Sense SuperApp.

В кінці грудня 2021 року дві команди запустили тестування пілотних проєктів для торгівлі іноземними акціями. Пізніше вони запрацювали для всіх охочих.

Mono Invest фактично проіснував на ринку менш як два місяці. Війна згорнула активну діяльність обох проєктів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, купувати акції через українські сервіси заборонили.

Причина поточної безвихідної ситуації з Mono Invest полягає у виборі стати субброкером, а не справжнім брокером, як вирішили в "Сенсі".

Брокер – субброкер: в чому різниця

Загалом українські компанії мають два варіанти, як запропонувати клієнтам доступ до роздрібної торгівлі акціями іноземних компаній: або стати брокером, або стати субброкером – "подружитися" з іншим брокером. Звання брокера вимагає отримання відповідної ліцензії, виконання особливих умов, дотримання обмежень – це складніше, ніж субброкерство.

Ці дві моделі відрізняються не лише всередині: від вибору залежить, яку динаміку торгівлі може отримати клієнт. Торгівля, яку пропонує ліцензований український брокер, доволі статична.

На операції витрачалися дні, враховуючи, що компанії зобов’язані юридично забезпечити право власності клієнтів над цінними паперами. Також обмежена кількість доступних цінних паперів: список контролює Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР).

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Такий тип обрали у "Сенсі". Проте там розв'язали питання динаміки, запропонувавши клієнтам торгувати за ціни, близькі до поточних на іноземних біржах. Хоч банк і контролює ціни, навіть у випадку невдоволення клієнт може змінити брокера, оскільки є прямим власником цінних паперів, дозволених у країні та тих, що перебувають у країні.

Субброкерство може пропонувати іншу динаміку – фактичний прямий доступ до іноземних бірж, широкий вибір цінних паперів із цінами у живому режимі. Проте про пряму власність над акціями мови не йде. Фактично акції контролює брокер від імені клієнтів субброкера. Також у цій моделі здійснюється вивід капіталу з країни – для цього треба отримати е-ліміт від Нацбанку.

Такий шлях обрали у Fintech Band. Фактично вони створили сервіс-застосунок, який копіює модель необанку. Як банкінг monobank працює на базі "Універсал Банку" – так і Mono Invest працює на базі EXANTE. Бюрократію для клієнтів там зменшили до декількох кліків, а необхідність оформлення дозволів взяли на себе.

У випадку, коли брокер контролює все, "дружба" субброкера з брокером означає залежність та, відповідно, вищий ризик для клієнтів. Один із таких ризиків реалізувався на прикладі Mono Invest, коли їхній брокер потрапив під санкції України.

Субброкер від monobank не єдиний в Україні співпрацював із нині підсанкційними EXT Ltd. Інвестиційна компанія "Універ Капітал", яка ще у 2020-му запропонувала інвестиції "у кишені", також була їхнім субброкером. Ввечері 5 липня вона принесла клієнтам погану звістку.

Ризики націоналізації "Сенсу"

Поки "Універ" і monobank терміново закривають позиції, клієнти їхнього конкурента — інвестиційного проєкту "Сенс Банку" — почувають себе спокійно.

Але ці події є ще одним нагадуванням для українських інвесторів про необхідність об’єктивно оцінювати ризики.

Варто зазначити, що підтримка Mono Invest називала EXANTE одним із найстабільніших брокерів у Європі. А у разі ліквідації брокера обіцяла переказ всіх активів іншому брокеру, хоч "такий небажаний результат" там не хотіли "навіть прокручувати в думках".

Водночас у договорі, який підписували клієнти, не гарантувалася безперебійна робота іноземної інвестиційної фірми.

Проєкт від monobank зробив сумнівний вибір брокера перед початком повномасштабного вторгнення росіян, який у результаті виявився фатальним для їхнього проєкту. Клієнти Mono Invest у соцмережах та месенджерах здебільшого діляться розчаруванням та збитками, зафіксованими за півтора року "стояння" акцій.

В цей час клієнти "Сенс Банку" зітхнули з полегшенням. Хоча і вони доступу до інвестицій за кордон зараз не мають. Водночас вони збирають дивіденди і справді контролюють свої цінні папери. Але і для цього сервісу існують ризики.

Санкційний список РНБО від 5 липня, який згадувався на початку, містив назву люксембурзького холдингу ABH Holdings SA, через який група російських бізнесменів – Андрій Косогов, Михайло Фрідман та Петро Авен – досі юридично володіють "Сенс Банком". Хоч і не контролюють його.

У червні президент підписав законопроєкт, який дозволяє виводити з ринку системно важливі банки, якщо його акціонери перебувають під санкціями. Вочевидь юридичний статус санкцій, яких вимагає законопроєкт, досягнутий.

Українська держава залишається за декілька кроків від націоналізації "Сенс Банку". Її російські акціонери вже планують оскаржувати у суді. Втім, націоналізація не обов'язково призведе до проблем у клієнтів як самого банку, так і супутніх сервісів.