Стрімке зростання акцій оборонних компаній почалося одразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Уже у лютому цього року ще один стрибок вартості акцій оборонних компаній спровокували заяви нового президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу країни з НАТО. Трамп заявив, що Європа сама має дбати про свою безпеку і посилити обороноздатність, а Японія і Тайвань мають збільшити оборонні витрати на 3% та 10% відповідно.

На фоні кроків, які вже почали робити різні країни для посилення своєї обороноздатності після різкої зміни політики США, акції оборонних корпорацій тільки зростають.

Так, 19 березня Єврокомісія представила Білу книгу європейської оборони – план "Готовність 2030". Через його реалізацію країни-члени ЄС можуть отримати фінансові важелі для стимулювання додаткових інвестицій в обороноздатність.

Оборонні інвестиції Євросоюзу мають збільшитися до 3,5% ВВП. План передбачає виділення на оборону понад 800 млрд євро. Зараз ЄС витрачає 300 млрд євро на рік. Наразі деталі плану ще обговорюються країнами ЄС.