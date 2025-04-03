Стремительный рост акций оборонных компаний начался сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В феврале этого года еще один скачок стоимости акций оборонных компаний спровоцировали заявления нового президента США Дональда Трампа по поводу возможного выхода страны из НАТО. Трамп заявил, что Европа сама должна заботиться о своей безопасности и усилить обороноспособность, а Япония и Тайвань должны увеличить оборонные расходы на 3% и 10% соответственно.

На фоне шагов, которые уже начали делать разные страны для усиления своей обороноспособности после резкого изменения политики США, акции оборонных корпораций только растут.

Так, 19 марта Еврокомиссия представила Белую книгу европейской обороны – план "Готовность 2030". Посредством его реализации страны-члены ЕС могут получить финансовые рычаги для стимулирования дополнительных инвестиций в обороноспособность.

Оборонные инвестиции в Евросоюз должны увеличиться до 3,5% ВВП. План предусматривает выделение на оборону более 800 млрд евро. Сейчас ЕС тратит 300 млрд евро в год. Пока детали плана еще обсуждаются странами ЕС.