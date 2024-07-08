Акції французьких компаній знизилися через вибори

Вибори у Франції. Фото - Depositphotos

Акції французьких компаній знизилися через побоювання, що несподівана перемога лівого альянсу призведе до політики, яка чинитиме тиск на і без того напружені фінанси країни, повідомляє агентство Bloomberg.

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Індекс CAC 40 знизився на 0,4%, а акції BNP Paribas і TotalEnergies SE втратили 1%. Євро ослаб на 0,2%, перервавши семиденну серію зростання. Французькі облігації подешевшали, а 10-річна дохідність зросла на два базисних пункти до 3,23%.

"Французька політика знову збиває з пантелику. Судячи з результатів, ризики експансіоністської фіскальної політики залишаються, і, можливо, навіть зросли", – зазначив Джеффрі Ю, старший стратег Bank of New York Mellon.

За даними Міністерства внутрішніх справ, Новий народний фронт, до якого входять соціалісти й ліворадикальна партія "Нескорена Франція", отримав 178 місць у Національній асамблеї. Національне об'єднання Марін Ле Пен посіло третє місце зі 143 місцями, тоді як центристський альянс президента Емманюеля Макрона здобув 156 місць.

Французькі ринки зайшли в штопор у червні, втративши мільярди євро з акцій та облігацій, оскільки дострокові вибори Макрона викликали занепокоєння, що до влади прийдуть ультраправі. Однак за останній тиждень трейдери зменшили частину цих втрат, оскільки опитування громадської думки показали, що Національному об'єднанню не вистачить абсолютної більшості.

Минулого тижня індекс CAC 40 відіграв близько половини втрат, яких він зазнав після оголошення Макрона. Результат дуже відрізняється: Центристська партія Макрона, яку підтримують інвестори, посіла друге місце, попри поганий результат у першому турі голосування. Це може дати президенту можливість створити центристську коаліцію.

Абсолютна більшість для лівих була визначена інвесторами як найбільш небезпечний сценарій у дні, що передували першому туру голосування. Ліва коаліція обіцяє скасувати семирічні реформи, спрямовані на підтримку бізнесу, та підвищити мінімальну заробітну плату. За оцінками Інституту Монтеня, виконання передвиборчих обіцянок Нового народного фронту потребуватиме майже 179 мільярдів євро (194 мільярди доларів США) додаткових коштів на рік.

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