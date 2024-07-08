Акции французских компаний снизились из-за выборов

Выборы во Франции. Фото - Depositphotos

Акции французских компаний снизились из-за опасений, что неожиданная победа левого альянса приведет к политике, оказывающей давление на и без того напряженные финансы страны, сообщает агентство Bloomberg.

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Индекс CAC 40 снизился на 0,4%, а акции BNP Paribas и TotalEnergies SE потеряли 1%. Евро ослаб на 0,2%, прервав семидневную серию роста. Французские облигации подешевели, а 10-летняя доходность выросла на два базисных пункта до 3,23%.

"Французская политика снова сбивает с толку. Судя по результатам, риски экспансионистской фискальной политики остаются, и, возможно, даже выросли", – отметил Джеффри Ю, старший стратег Bank of New York Mellon.

По данным Министерства внутренних дел, Новый народный фронт, в который входят социалисты и леворадикальная партия "Непокоренная Франция", получил 178 мест в Национальной ассамблее. Национальное объединение Марин Ле Пен заняло третье место со 143 местами, тогда как центристский альянс президента Эмманюэля Макрона получил 156 мест.

Французские рынки погрузились в штопор в июне, потеряв миллиарды евро по акциям и облигациям, поскольку досрочные выборы Макрона вызвали беспокойство, что к власти придут ультраправые. Однако за последнюю неделю трейдеры снизили часть этих потерь, поскольку опросы общественного мнения показали, что Национальному объединению не хватит абсолютного большинства.

На прошлой неделе индекс CAC 40 отыграл около половины потерь, которые он понес после объявления Макрона. Результат очень отличается: Центристская партия Макрона, поддерживаемая инвесторами, заняла второе место, несмотря на плохой результат в первом туре голосования. Это может позволить президенту создать центристскую коалицию.

Абсолютное большинство для левых было определено инвесторами как наиболее опасный сценарий в дни, предшествовавшие первому туру голосования. Левая коалиция обещает отменить семилетние реформы, направленные на поддержку бизнеса и повысить минимальную заработную плату. По оценкам Института Монтеня, выполнение предвыборных обещаний Нового народного фронта потребует почти 179 миллиардов евро (194 миллиарда долларов США) дополнительных средств в год.

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