Короткий воєнний стан у Південній Кореї обвалив акції, найбільше постраждав Samsung

Фондова біржа (Ілюстративне фото: Wu Hong/EPA)

У середу, 4 грудня, валюта Південної Кореї – вона, відновила свої позиції, тоді як фондовий ринок зазнав втрат. Це сталося на тлі політичної невизначеності після короткострокового введення воєнного стану президентом Юн Сок Йолем, пише Bloomberg.

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Індекс KOSPI знизився на 1,4%, тоді як показник волатильності акцій зріс до найвищого рівня за три тижні. Водночас південнокорейська вона зросла на 1,2% до 1410,56 за долар, майже компенсувавши нічні втрати. Кредитні дефолтні свопи за держборгом країни зросли на 2,75 базисного пункту — найбільше з серпня 2024 року.

Рішення Юна про введення воєнного стану у вівторок ввечері спричинило хаос на ринках, різке падіння валюти та фондових індексів, пов’язаних із Південною Кореєю. Попри швидкі запевнення фінансових органів про надання "необмеженої ліквідності", збитки для інвестиційного іміджу країни вже завдано. Це також серйозно ускладнює реалізацію урядової програми "Corporate Value-Up", спрямованої на подолання заниженої оцінки акцій південнокорейських компаній.

Політичний ризик та економічні наслідки

Юн пояснив своє рішення бажанням запобігти спробам головної опозиційної Демократичної партії заблокувати його діяльність. Проте Демократична партія вже подала запит на імпічмент президента через його указ про воєнний стан.

Ця політична криза посилює сумніви щодо готовності країни до переходу в статус розвиненого ринку у глобальних індексах. Крім того, ринок уже зазнав удару від рішення уряду заборонити короткі продажі приблизно рік тому.

"Це лише додає розчарувань до діяльності уряду та не відповідає очікуванням інвесторів щодо розвиненого ринку", — зазначила Джуї Ан, головний інвестиційний директор Mirae Asset Global Investments у Гонконзі.

Реакція фінансових інституцій

Банківський сектор і компанії, пов’язані з політикою Юна, включно з ядерною енергетикою, зазнали найбільших втрат. Найбільший внесок у падіння індексу KOSPI зробили акції Samsung Electronics Co., які знизилися на 0,9%. Натомість роздрібні інвестори спрямували кошти в мем-акції, пов’язані з опозиційним лідером Лі Чже Мьоном.

Голова фінансового регулятора Кім Бьон Хван після екстреного засідання заявив, що уряд готовий вжити всіх можливих заходів для стабілізації ринку, зокрема використання стабілізаційного фонду на 10 трлн вон ($7 млрд).

Центральний банк Південної Кореї також оголосив про заходи з підвищення короткострокової ліквідності та запевнив у готовності реагувати на валютну нестабільність.

Перспективи ринку

Хоча деякі трейдери висловлюють обережний оптимізм щодо можливого відновлення стабільності, політична напруженість нагадує кризу 2016–2017 років, яка завершилася імпічментом президента. У той період індекс KOSPI зріс на 6% за три місяці до рішення суду, пише видання.