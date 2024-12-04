Короткое военное положение в Южной Корее обрушило акции, больше всего пострадал Samsung

Фондовая биржа (Иллюстративное фото: Wu Hong/EPA)

В среду, 4 декабря, валюта Южной Кореи – вона, восстановила свои позиции, тогда как фондовый рынок понес потери. Это произошло на фоне политической неопределенности после краткосрочного введения военного положения президентом Юн Сок Йолем, пишет Bloomberg.

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Индекс KOSPI снизился на 1,4%, в то время как показатель волатильности акций вырос до самого высокого уровня за три недели. В то же время, южнокорейская вона выросла на 1,2% до 1410,56 за доллар, почти компенсировав ночные потери. Кредитные дефолтные свопы по госдолгу страны выросли на 2,75 базисного пункта — больше всего с августа 2024 года.

Решение Юна о введении военного положения во вторник вечером повлекло за собой хаос на рынках, резкое падение валюты и фондовых индексов, связанных с Южной Кореей. Несмотря на скорые заверения финансовых органов о предоставлении "неограниченной ликвидности", ущерб для инвестиционного имиджа страны уже нанесен. Это также серьезно усложняет реализацию правительственной программы "Corporate Value-Up", направленной на преодоление заниженной оценки акций южнокорейских компаний.

Политический риск и экономические последствия

Юн объяснил свое решение желанием предотвратить попытки главной оппозиционной Демократической партии заблокировать его деятельность. Однако Демократическая партия уже подала запрос на импичмент президента из-за его указа о военном положении.

Этот политический кризис усугубляет сомнения в готовности страны к переходу в статус развитого рынка в глобальных индексах. Кроме того, рынок уже получил удар от решения правительства запретить короткие продажи примерно год назад.

"Это лишь добавляет разочарований в деятельность правительства и не отвечает ожиданиям инвесторов по развитому рынку", – отметила Джуи Ан, главный инвестиционный директор Mirae Asset Global Investments в Гонконге.

Реакция финансовых институтов

Банковский сектор и компании, связанные с политикой Юна, включая ядерную энергетику, понесли наибольшие потери. Наибольший вклад в падение индекса KOSPI внесли акции Samsung Electronics Co. , которые снизились на 0,9%. В то же время розничные инвесторы направили средства в мем-акции, связанные с оппозиционным лидером Ли Чже Меном.

Глава финансового регулятора Ким Бен Хван после экстренного заседания заявил, что правительство готово принять все возможные меры для стабилизации рынка, включая использование стабилизационного фонда на 10 трлн вон ($7 млрд).

Центральный банк Южной Кореи также объявил о мерах по повышению краткосрочной ликвидности и заверил готовность реагировать на валютную нестабильность.

Перспективы рынка

Хотя некоторые трейдеры выражают осторожный оптимизм по поводу возможного восстановления стабильности, политическая напряженность напоминает кризис 2016–2017 годов, завершившийся импичментом президента. В этот период индекс KOSPI вырос на 6% за три месяца до решения суда, пишет издание.