Найстаріша англомовна енциклопедія виходить на IPO

Енциклопедія Britannica видається з 1768 року

Фото: depositphotos.com

Видавнича компанія Encyclopaedia Britannica Inc, яка видає словник Merriam-Webster і займається освітніми технологіями, проведе первинне розміщення акцій на біржі (IPO). Про це пише агентство Bloomberg.

У компанії очікують отримати ринкову оцінку в $1 млрд. IPO заплановане на червень.

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Енциклопедія Britannica заснована понад 250 років тому, є найстарішою загальною англомовною енциклопедією.

Видавництво, придбане 1996 року інвестором Джейкобом Сафрою, останніми роками перейшло від друкованих енциклопедій до цифрових видань та онлайн-навчання.

До його дочірніх компаній входять Britannica Education і Melingo AI, платформа обробки мови на базі штучного інтелекту, що використовується для вивчення мов.

Щорічно проглядається понад сім мільярдів сторінок продуктів Britannica, та ними користуються понад 150 млн студентів.

За результатами 2022 року виторг компанії становив майже $100 млн.

Найгірше IPO року. Акції німецького виробника сандалів обвалилися після виходу на біржу.

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