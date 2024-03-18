Старейшая англоязычная энциклопедия выходит на IPO

Энциклопедия Britannica издается с 1768 года

Фото: depositphotos.com

Издательская компания Encyclopaedia Britannica Inc, которая издает словарь Merriam-Webster и также занимается образовательными технологиями, проведет первичное размещение акций на бирже (IPO). Об этом пишет агентство Bloomberg.

В компании ожидают получить рыночную оценку в $1 млрд. IPO намечено на июнь.

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Энциклопедия Britannica основана более 250 лет назад, является старейшей общей англоязычной энциклопедией.

Издательство, приобретенное в 1996 году инвестором Джейкобом Сафрой, в последние годы перешло от печатных энциклопедий к цифровым изданиям и онлайн-обучению.

В число его дочерних компаний входят Britannica Education и Melingo AI, платформа обработки речи на базе искусственного интеллекта, используемая при изучении языков.

Ежегодно просматривается более семи миллиардов страниц продуктов Britannica, и ими пользуются более 150 млн студентов.

По результатам 2022 года выручка компании составила почти $100 млн.

Худшее IPO года. Акции немецкого производителя сандалий обвалились после выхода на биржу.

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