Реагує на заяви Трампа: китайський юань оновив річні мінімуми до долара
Китайський юань знизився до мінімуму майже 14 місяців у парі з доларом США у понеділок, 30 грудня 2024 року. Це відбулось в умовах слабкої торгівельної активності напередодні кінця року, та під тиском зростання прибутковості державних облігацій США, повідомляє Reuters.
За даними агентства, юань може показати падіння третій рік поспіль: тиск на китайську валюту чинить збільшення різниці в прибутковості держборгу двох найбільших економік світу та загрози нових мит США від обраного президента США Дональда Трампа.
"Спотовий юань у Китайській системі валютної торгівлі SFETS на материковому ринку до 09:40 МСК знизився на 0,06% до 7,2992, перебуваючи поблизу психологічно важливої позначки 7,3, яка востаннє була досягнута у листопаді 2023 року", – зазначено у повідомленні.
"Спотовий курс впевнено тримається по сильний бік від рівня 7,3 за долар, який ринки зараз розглядають як ключовий", – сказав трейдер одного з іноземних банків.
Він додав, що, перш ніж робити великі ставки на юань, учасники ринку уважно стежитимуть за риторикою ЦБ Китаю, щоб визначити, коли він послабить серединний фіксований курс.
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