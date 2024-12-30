Реагує на заяви Трампа: китайський юань оновив річні мінімуми до долара
Дональд Трамп. Фото: ЕРА

Китайський юань знизився до мінімуму майже 14 місяців у парі з доларом США у понеділок, 30 грудня 2024 року. Це відбулось в умовах слабкої торгівельної активності напередодні кінця року, та під тиском зростання прибутковості державних облігацій США, повідомляє Reuters.

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За даними агентства, юань може показати падіння третій рік поспіль: тиск на китайську валюту чинить збільшення різниці в прибутковості держборгу двох найбільших економік світу та загрози нових мит США від обраного президента США Дональда Трампа.

"Спотовий юань у Китайській системі валютної торгівлі SFETS на материковому ринку до 09:40 МСК знизився на 0,06% до 7,2992, перебуваючи поблизу психологічно важливої ​​позначки 7,3, яка востаннє була досягнута у листопаді 2023 року", – зазначено у повідомленні.

"Спотовий курс впевнено тримається по сильний бік від рівня 7,3 за долар, який ринки зараз розглядають як ключовий", – сказав трейдер одного з іноземних банків.

Він додав, що, перш ніж робити великі ставки на юань, учасники ринку уважно стежитимуть за риторикою ЦБ Китаю, щоб визначити, коли він послабить серединний фіксований курс.

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