Реагирует на заявления Трампа: китайский юань обновил годовые минимумы к доллару

Дональд Трамп. Фото: ЕРА

Китайский юань снизился до минимума почти 14 месяцев в паре с долларом США в понедельник, 30 декабря 2024 года. Это произошло в условиях слабой торговой активности накануне конца года и под давлением роста доходности государственных облигаций США, сообщает Reuters.

По данным агентства, юань может показать падение третий год: давление на китайскую валюту оказывает увеличение разницы в доходности госдолга двух крупнейших экономик мира и угрозы новых пошлин США от избранного президента США Дональда Трампа.

"Спотовый юань в Китайской системе валютной торговли SFETS на материковом рынке к 09:40 МСК снизился на 0,06% до 7,2992, находясь вблизи психологически важной отметки 7,3, которая в последний раз была достигнута в ноябре 2023 года", – отмечено в сообщении.

"Спотовый курс уверенно держится по сильной стороне от уровня 7,3 за доллар, которую рынки сейчас рассматривают как ключевой", – сказал трейдер одного из иностранных банков.

Он добавил, что, прежде чем делать большие ставки на юань, участники рынка будут внимательно следить за риторикой ЦБ Китая, чтобы определить, когда он ослабит срединный фиксированный курс.