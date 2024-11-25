Трамп обрушит юань и валюты других развивающихся стран — прогноз Bank of America

Дональд Трамп (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

Bank of America (BofA) прогнозирует 5% падение валют развивающихся стран в первой половине 2025 года из-за недооценки рисков торговой войны при президентстве Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Аналитики BofA под руководством Дэвида Хаунера считают, что наиболее пострадает юань, прогнозируя его падение до 7,6 за доллар в случае введения США 40% пошлины на китайские товары. При введении 60% пошлины в 60% китайская валюта может опуститься до уровня 8 за доллар по сравнению с нынешними 7,24.

Такое развитие событий может затронуть и другие активы развивающихся стран. Согласно прогнозам, валютное падение на 5% может сопровождаться снижением цен на нефть, что увеличит разрыв в ставках по высокодоходным суверенным облигациям на 100 базисных пунктов. Как это было во время торговой войны 2018 года, ожидается, что снова произойдет отток капитала и повышение рисковых премий.

"Рынки недооценивают не только размер тарифов, но и их влияние на глобальный экономический рост и вероятность рецессии", – отметил Хаунер.

На данный момент стратеги рекомендуют покупать доллар вместо валют развивающихся рынков, особенно вместо юаня и южноафриканского ранда. Им также нравятся местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но советуют дождаться пика доллара в начале 2025 года.