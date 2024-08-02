Статки Трампа впали на $900 млн після вступу Гарріс у президентські перегони

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Вартість частки Дональда Трампа в компанії Trump Media & Technology Group впала на $900 млн з 21 липня, коли Камала Гарріс вступила в перегони за Білий дім. Про це пише CNN.

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З того часу вартість акцій Trump Media скоротилася на 23%.

Вартість домінувальної частки Трампа в консервативній соціальній медіакомпанії складала $4 млрд станом на 19 липня, останній торговий день перед тим, як президент Джо Байден вийшов з перегонів й підтримав Гарріс. Тепер частка Трампа оцінюється у $3,1 млрд.

Акції Trump Media стали для трейдерів Волл-стріт індикатором перспективи повернення Трампа до Білого дому, оскільки актив компанії — соцмережа Truth Social — може стати платформою для президентських комунікацій, якщо Трамп переможе.

У червні ціна акцій Trump Media ненадовго підскочила після провального виступу Байдена на дебатах. Акції знову зросли минулого місяця після того, як Трамп пережив замах у Пенсільванії.

Ціна акцій Trump Media зазнавала екстремальної турбулентності з моменту виходу на біржу наприкінці березня. Експерти кажуть, що Trump Media є мем-акцією, що торгується на ажіотажі та імпульсі, а не з огляду на фундаментальні показники, зазначають у CNN.