Состояние Трампа упало на $900 млн после вступления Харрис в президентскую гонку

Фото: Michael Reynols / EPA

Стоимость доли Дональда Трампа в компании Trump Media & Technology Group упала на $900 млн с 21 июля, когда Камала Харрис вступила в гонку за Белый дом. Об этом пишет CNN.

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С тех пор стоимость акций Trump Media сократилась на 23%.

Стоимость доминирующей доли Трампа в консервативной социальной медиакомпании составляла $4 млрд по состоянию на 19 июля, последний торговый день перед тем, как президент Джо Байден вышел из гонки и поддержал Харрис. Теперь доля Трампа оценивается в $3,1 млрд.

Акции Trump Media стали для трейдеров Уолл-стрит индикатором перспективы возвращения Трампа в Белый дом, поскольку актив компании — соцсеть Truth Social — может стать платформой для президентских коммуникаций, если Трамп победит.

В июне цена акций Trump Media ненадолго подскочила после провального выступления Байдена на дебатах. Акции снова выросли в прошлом месяце после того, как Трамп пережил покушение в Пенсильвании.

Цена акций Trump Media испытывала экстремальную турбулентность с момента выхода на биржу в конце марта. Эксперты говорят, что Trump Media представляет собой мем-акцию, торгующуюся на ажиотаже и импульсе вместо фундаментальных показателей, указывают в CNN.