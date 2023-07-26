Власнику "Тоттенгема" висунули обвинувачення у шахрайстві з цінними паперами

США висунули обвинувачення 86-річному британському мільярдеру Джо Льюїсу, якому належить футбольний клуб "Тоттенгем Готспур". Його підозрюють у кількох випадках інсайдерської торгівлі, повідомив у Twitter нью-йоркський прокурор Демьєн Вільямс.

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За версією слідства, британський бізнесмен багато років ділився непублічною та конфіденційною фінансовою інформацією з обраним колом близьких осіб, які використовували її для торгівлі на фондовому ринку.

Financial Times наводить один із прикладів – у 2019 році Льюїс нібито розповів двом своїм пілотам, що австралійський агрохолдинг AAC збирається оголосити про фінансові втрати від повені й порадив продавати акції. В обвинувальному акті зазначено, що вони не встигли скористатися цією інформацією, і один у приватному листуванні скаржився брокеру: "Добре було б, якби бос попередив нас трохи раніше".

Того ж року Льюїс нібито розповів своїй романтичній партнерці про майбутню транзакцію та результати клінічних випробувань за участю компанії Solid Biosciences, після чого вона придбала її акції на суму $700 000. За деякий час вона за його порадою обміняла ці акції на цінні папери іншого фармацевтичного виробника Mirati Therapeutics.

Мільярдеру висунули обвинувачення за 19 пунктами, зокрема шахрайство з цінними паперами та змову з метою шахрайства.

"Він використовував інсайдерську інформацію, щоб платити співробітникам і робити подарунки друзям та коханкам. Це шахрайство, і це суперечить закону", – сказав прокурор.

Адвокат Льюїса заявив, що той відкидає усі обвинувачення. "Влада припустилася кричущої помилки в суді, висунувши обвинувачення людині кристальної чесності та неймовірних досягнень. Містер Льюїс добровільно приїхав до США, щоб відповісти на ці непродумані обвинувачення, і ми будемо рішуче захищати його в суді", – сказав він.