Владельцу "Тоттенхэма" выдвинули обвинения в мошенничестве с ценными бумагами
США предъявили обвинение 86-летнему британскому миллиардеру Джо Льюису, которому принадлежит футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур". Его подозревают в нескольких случаях инсайдерской торговли, сообщил в Twitter нью-йоркский прокурор Демьен Уильямс.
Financial Times приводит один из примеров – в 2019 году Льюис якобы рассказал двум своим пилотам, что австралийский агрохолдинг AAC собирается объявить о финансовых потерях от наводнения и посоветовал продавать акции. В обвинительном акте указывается, что они не успели воспользоваться этой информацией, и один в частной переписке жаловался брокеру: "Было бы хорошо, если б босс предупредил нас немного раньше".
В том же году Льюис якобы рассказал своей романтической партнерше о предстоящей транзакции и результатах клинических испытаний с участием компании Solid Biosciences, после чего она приобрела ее акции на сумму $700 000. Через некоторое время она по его совету обменяла эти акции на ценные бумаги другого фармацевтического производителя Mirati Therapeutics.
Миллиардеру предъявили обвинения по 19 пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью мошенничества.
"Он использовал инсайдерскую информацию, чтобы платить сотрудникам и делать подарки друзьям и любовницам. Это мошенничество, и это противоречит закону", – сказал прокурор.
Адвокат Льюиса заявил, что тот отвергает все обвинения. "Власть допустила вопиющую ошибку в суде, выдвинув обвинение человеку кристальной честности и невероятных достижений. Мистер Льюис добровольно приехал в США, чтобы ответить на эти непродуманные обвинения, и мы будем решительно защищать его в суде", – сказал он.
- Льюис, родившийся в 1937 году в небогатой семье в плохом районе Лондона и бросивший обучение уже в 15 лет, поднялся на ресторанном бизнесе и валютных спекуляциях. Звездное время его наступило в 1992 году, когда он удачно воспользовался обвалом фунта стерлингов.
- Миллиардеру принадлежит инвестиционная компания Tavistock Group, которая среди прочего через британскую ENIC владеет контрольным пакетом акций "Тоттенгема". Льюис контролирует футбольный клуб с 2007 года, за это время его высшее достижение – это второе место в Английской премьер-лиге в сезоне 2016-2017 годов и выход в финал Лиги чемпионов в сезоне 2018-2019 годов.
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