Владельцу "Тоттенхэма" выдвинули обвинения в мошенничестве с ценными бумагами

США предъявили обвинение 86-летнему британскому миллиардеру Джо Льюису, которому принадлежит футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур". Его подозревают в нескольких случаях инсайдерской торговли, сообщил в Twitter нью-йоркский прокурор Демьен Уильямс.

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По версии следствия, британский бизнесмен много лет делился непубличной и конфиденциальной финансовой информацией с избранным кругом близких, которые использовали ее для торговли на фондовом рынке.



Financial Times приводит один из примеров – в 2019 году Льюис якобы рассказал двум своим пилотам, что австралийский агрохолдинг AAC собирается объявить о финансовых потерях от наводнения и посоветовал продавать акции. В обвинительном акте указывается, что они не успели воспользоваться этой информацией, и один в частной переписке жаловался брокеру: "Было бы хорошо, если б босс предупредил нас немного раньше".

В том же году Льюис якобы рассказал своей романтической партнерше о предстоящей транзакции и результатах клинических испытаний с участием компании Solid Biosciences, после чего она приобрела ее акции на сумму $700 000. Через некоторое время она по его совету обменяла эти акции на ценные бумаги другого фармацевтического производителя Mirati Therapeutics.

Миллиардеру предъявили обвинения по 19 пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью мошенничества.

"Он использовал инсайдерскую информацию, чтобы платить сотрудникам и делать подарки друзьям и любовницам. Это мошенничество, и это противоречит закону", – сказал прокурор.

Адвокат Льюиса заявил, что тот отвергает все обвинения. "Власть допустила вопиющую ошибку в суде, выдвинув обвинение человеку кристальной честности и невероятных достижений. Мистер Льюис добровольно приехал в США, чтобы ответить на эти непродуманные обвинения, и мы будем решительно защищать его в суде", – сказал он.