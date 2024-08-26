Запорізький "Інститут титану" виставили на торги за майже 100 млн грн

Інститут титану (Фото: Прозорро.Продажі)

Фонд державного майна України продає 100% акцій АТ "Інститут титану" (Запоріжжя) за стартовою ціною 97,6 мільйона гривень.

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Оголошення про це оприлюднено у понеділок у державній системі онлайн-аукціонів "Прозоро.Продажі".

Лот, зокрема, включає адмінбудівлю, лабораторні та дослідницькі корпуси, виробничі будівлі, гаражі, склади, житлові будівлі для короткострокового проживання, інфраструктурні об'єкти.

Серед умов продажу – погашення заборгованості із зарплати та перед держбюджетом, яка на середину літа 2024 року оцінювалась у 8,8 млн та 15,78 млн відповідно. Загальний обсяг кредиторської заборгованості АТ – понад 67 млн грн.

Торги відбудуться 17 вересня, приймання заявок триватиме до 16 вересня включно.

"Інститут титану" – єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проєктна установа у галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії.