Запорізький "Інститут титану" виставили на торги за майже 100 млн грн
Фонд державного майна України продає 100% акцій АТ "Інститут титану" (Запоріжжя) за стартовою ціною 97,6 мільйона гривень.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Оголошення про це оприлюднено у понеділок у державній системі онлайн-аукціонів "Прозоро.Продажі".
Лот, зокрема, включає адмінбудівлю, лабораторні та дослідницькі корпуси, виробничі будівлі, гаражі, склади, житлові будівлі для короткострокового проживання, інфраструктурні об'єкти.
Серед умов продажу – погашення заборгованості із зарплати та перед держбюджетом, яка на середину літа 2024 року оцінювалась у 8,8 млн та 15,78 млн відповідно. Загальний обсяг кредиторської заборгованості АТ – понад 67 млн грн.
Торги відбудуться 17 вересня, приймання заявок триватиме до 16 вересня включно.
"Інститут титану" – єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проєктна установа у галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії.
- Фонд держмайна офіційно став власником 100% капіталу Демурінського ГЗК наприкінці березня 2023 року, після чого почав готувати конфіскований титановий кар'єр до приватизації.
- 9 жовтня відбудуться торги з продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Це один із найбільших у світі виробників титанової сировини, який має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва.