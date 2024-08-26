Запорожский "Институт титана" выставили на торги почти за 100 млн грн
Фонд государственного имущества Украины продает 100% акций АО "Институт титана" (Запорожье) по стартовой цене 97,6 миллиона гривен.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Объявление об этом опубликовано в понедельник в государственной системе онлайн-аукционов "Прозоро.Продажи".
Лот, в частности, включает в себя админздание, лабораторные и исследовательские корпуса, производственные здания, гаражи, склады, жилые здания для краткосрочного проживания, инфраструктурные объекты.
Среди условий продажи – погашение задолженности по зарплате и перед госбюджетом, которая на середину лета 2024 года оценивалась в 8,8 млн и 15,78 млн соответственно. Общий объем кредиторской задолженности АО – более 67 млн грн.
Торги состоятся 17 сентября, прием заявок продлится до 16 сентября включительно.
"Институт титана" – единственное в Европе комплексное научно-исследовательское и проектное учреждение в области производства титана и магния, первичной цветной металлургии.
- Фонд госимущества официально стал владельцем 100% капитала Демуринского ГОКа в конце марта 2023 года, после чего начал готовить конфискованный титановый карьер к приватизации.
- 9 октября состоятся торги по продаже Объединенной горно-химической компании. Это один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, который имеет 4% мирового рынка и входит в первую десятку в мире по объемам производства.