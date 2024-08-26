Запорожский "Институт титана" выставили на торги почти за 100 млн грн

Институт титана (Фото: Прозорро.Продажи)

Фонд государственного имущества Украины продает 100% акций АО "Институт титана" (Запорожье) по стартовой цене 97,6 миллиона гривен.

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Объявление об этом опубликовано в понедельник в государственной системе онлайн-аукционов "Прозоро.Продажи".

Лот, в частности, включает в себя админздание, лабораторные и исследовательские корпуса, производственные здания, гаражи, склады, жилые здания для краткосрочного проживания, инфраструктурные объекты.

Среди условий продажи – погашение задолженности по зарплате и перед госбюджетом, которая на середину лета 2024 года оценивалась в 8,8 млн и 15,78 млн соответственно. Общий объем кредиторской задолженности АО – более 67 млн грн.

Торги состоятся 17 сентября, прием заявок продлится до 16 сентября включительно.

"Институт титана" – единственное в Европе комплексное научно-исследовательское и проектное учреждение в области производства титана и магния, первичной цветной металлургии.