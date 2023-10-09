Золото та американські облігації можуть здорожчати через війну в Ізраїлі – Reuters

Інвестори очікують, що через війну в Ізраїлі може зрости попит на золото та облігації США, пише Reuters.

Зростання геополітичних ризиків може спричинити купівлю таких активів, як золото і долар, і потенційно підвищити попит на облігації США.

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За словами головного ринкового економіста Spartan Capital Securities Пітера Карділло, щоразу, коли відбуваються міжнародні потрясіння, американський долар зміцнюється.

Загалом це хороший приклад того, чому людям потрібно мати золото у своїх портфелях, оскільки його купівля є ідеальним хеджування від міжнародних потрясінь, запевняють аналітики.

На думку головного економіста Annex Wealth Management Браяна Якобсена, події в Ізраїлі матимуть значний вплив на ринки, в залежності від того, скільки вони триватимуть і чи будуть інші держави втягнуті в конфлікт.