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Золото та американські облігації можуть здорожчати через війну в Ізраїлі – Reuters

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 14:25
Золото та американські облігації можуть здорожчати через війну в Ізраїлі – Reuters - Фото
Прапор Ізраилю (Фото - EPA)

Інвестори очікують, що через війну в Ізраїлі може зрости попит на золото та облігації США, пише Reuters.

Зростання геополітичних ризиків може спричинити купівлю таких активів, як золото і долар, і потенційно підвищити попит на облігації США.

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За словами головного ринкового економіста Spartan Capital Securities Пітера Карділло, щоразу, коли відбуваються міжнародні потрясіння, американський долар зміцнюється.

Загалом це хороший приклад того, чому людям потрібно мати золото у своїх портфелях, оскільки його купівля є ідеальним хеджування від міжнародних потрясінь, запевняють аналітики.

На думку головного економіста Annex Wealth Management Браяна Якобсена, події в Ізраїлі матимуть значний вплив на ринки, в залежності від того, скільки вони триватимуть і чи будуть інші держави втягнуті в конфлікт.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни та розпочато зачищення поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися. З вечора у всьому Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Гази.
Наталія Софієнко
Ізраїльфондовий ринок
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