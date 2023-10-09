Золото та американські облігації можуть здорожчати через війну в Ізраїлі – Reuters
Інвестори очікують, що через війну в Ізраїлі може зрости попит на золото та облігації США, пише Reuters.
Зростання геополітичних ризиків може спричинити купівлю таких активів, як золото і долар, і потенційно підвищити попит на облігації США.
За словами головного ринкового економіста Spartan Capital Securities Пітера Карділло, щоразу, коли відбуваються міжнародні потрясіння, американський долар зміцнюється.
Загалом це хороший приклад того, чому людям потрібно мати золото у своїх портфелях, оскільки його купівля є ідеальним хеджування від міжнародних потрясінь, запевняють аналітики.
На думку головного економіста Annex Wealth Management Браяна Якобсена, події в Ізраїлі матимуть значний вплив на ринки, в залежності від того, скільки вони триватимуть і чи будуть інші держави втягнуті в конфлікт.
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