Золото и американские облигации могут подорожать из-за войны в Израиле – Reuters

Инвесторы ожидают, что в результате войны в Израиле может возрасти спрос на золото и облигации США, пишет Reuters.

Рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов как золото и доллар и потенциально повысить спрос на облигации США.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По словам главного рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардилло, каждый раз, когда происходят международные потрясения, американский доллар укрепляется.

В общем, это хороший пример того, почему людям нужно иметь золото в своих портфелях, поскольку его покупка является идеальным хеджированием от международных потрясений, уверяют аналитики.

По мнению главного экономиста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, события в Израиле будут оказывать значительное влияние на рынки, в зависимости от того, сколько они будут продолжаться и будут ли другие государства вовлечены в конфликт.