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Золото и американские облигации могут подорожать из-за войны в Израиле – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 14:25
Золото и американские облигации могут подорожать из-за войны в Израиле – Reuters - Фото
Флаг Израиля (Фото - EPA)

Инвесторы ожидают, что в результате войны в Израиле может возрасти спрос на золото и облигации США, пишет Reuters.

Рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов как золото и доллар и потенциально повысить спрос на облигации США.

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По словам главного рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардилло, каждый раз, когда происходят международные потрясения, американский доллар укрепляется.

В общем, это хороший пример того, почему людям нужно иметь золото в своих портфелях, поскольку его покупка является идеальным хеджированием от международных потрясений, уверяют аналитики.

По мнению главного экономиста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, события в Израиле будут оказывать значительное влияние на рынки, в зависимости от того, сколько они будут продолжаться и будут ли другие государства вовлечены в конфликт.

  • 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться. С вечера во всем Израиле введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
Наталия Софиенко
Израильфондовый рынокамериканский фондовый рынок
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