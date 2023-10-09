Золото и американские облигации могут подорожать из-за войны в Израиле – Reuters
Инвесторы ожидают, что в результате войны в Израиле может возрасти спрос на золото и облигации США, пишет Reuters.
Рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов как золото и доллар и потенциально повысить спрос на облигации США.
По словам главного рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардилло, каждый раз, когда происходят международные потрясения, американский доллар укрепляется.
В общем, это хороший пример того, почему людям нужно иметь золото в своих портфелях, поскольку его покупка является идеальным хеджированием от международных потрясений, уверяют аналитики.
По мнению главного экономиста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, события в Израиле будут оказывать значительное влияние на рынки, в зависимости от того, сколько они будут продолжаться и будут ли другие государства вовлечены в конфликт.
- 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
- Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться. С вечера во всем Израиле введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
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