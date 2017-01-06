НБУ укрепил гривню еще на 41 копейку
06.01.2017 09:43
Нацбанк повысил фициальный курс гривни на 41 копейку
На 6 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2628,6719 грн за $100;
2760,3684 грн за 100 евро;
4,3337 грн за 10 руб РФ.
На 5 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2669,2366 грн за $100;
2785,8822 грн за 100 евро;
4,4005 грн за 10 руб РФ.
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