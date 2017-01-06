НБУ укрепил гривню еще на 41 копейку

Нацбанк повысил фициальный курс гривни на 41 копейку

На 6 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2628,6719 грн за $100;

2760,3684 грн за 100 евро;

4,3337 грн за 10 руб РФ.



На 5 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2669,2366 грн за $100;

2785,8822 грн за 100 евро;

4,4005 грн за 10 руб РФ.