Помощь от "Пивденного": врачи, оперирующие военных, учатся микрохирургии в Латвии

Украинские врачи, проводящие сложные операции раненым военным, проходят в Риге обучение микрохирургии в рамках программы повышения квалификации, которая осуществляется благодаря помощи МИД Латвии. С начала октября обучение прошли уже две группы врачей. Банк "Пивденный" совместно с партнерами присоединился к организации обучения.

В первом и втором наборах квалификацию повышали врачи из разных областей Украины – Львовская, Житомирская, Киевская, Одесская. Тренировки, теоретическое обучение и обмен опытом с коллегами длились по четыре недели. Внимание украинских и латвийских врачей было приковано к лечению боевых травм на разных этапах эвакуации во время военных действий. И обучение дало первые результаты: украинские врачи уже начали проводить успешные операции с использованием техник, которые изучали в Латвии.

Организовали обучение украинских коллег в Риге латвийские микрохирурги Олафс Либерманис и Мартиньш Малзубрис, которые после начала российской полномасштабной агрессии регулярно приезжали оперировать раненых военных в Украине.

Банк "Пивденный" не в первый раз помогает латвийским докторам в их медицинских инициативах. Во время первого приезда микрохирургов в Украину "Пивденный" совместно с банком RIB – партнером из Латвии – помогал им с закупкой расходных материалов для операций. Врачи проводят экстремально сложные операции и охотно делятся опытом с украинскими коллегами.

В планах Олафса Либерманиса и Мартиньша Малзубриса продолжать обучать украинских коллег, чтобы они могли проводить сложные микрохирургические операции, в которых нуждаются раненые военные.