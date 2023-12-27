Допомога від "Південного": лікарі, які оперують військових, навчаються мікрохірургії в Латвії

Українські лікарі, які проводять складні операції пораненим військовим, проходять у Ризі навчання мікрохірургії у межах програми підвищення кваліфікації, яка здійснюється завдяки допомозі МЗС Латвії. З початку жовтня навчання пройшли вже дві групи лікарів. Банк "Південний" спільно з партнерами долучився до організації навчання.

У першому і другому наборах кваліфікацію підвищували лікарі з різних областей України – Львівська, Житомирська, Київська, Одеська. Тренування, теоретичне навчання й обмін досвідом з колегами тривали по чотири тижні. Увага українських та латвійських лікарів була прикута до лікування бойових травм на різних етапах евакуації під час воєнних дій. І навчання дало перші результати: українські лікарі вже почали проводити успішні операції, використовуючи техніки, які вивчали у Латвії.

Організували навчання українських колег у Ризі латвійські мікрохірурги Олафс Ліберманіс і Мартіньш Малзубріс, які після початку російської повномасштабної агресії регулярно приїздили оперувати поранених військових в Україні.

Банк "Південний" не вперше допомагає латвійським докторам в їхніх медичних ініціативах. Під час першого приїзду мікрохірургів до України "Південний" спільно з банком RIB – партнером із Латвії – допомагав їм із закупівлею витратних матеріалів для операцій. Лікарі роблять екстремально складні операції та охоче діляться досвідом з українськими колегами.

У планах Олафса Ліберманіса і Мартіньша Малзубріса продовжувати навчати українських колег, щоби вони могли проводити складні мікрохірургічні операції, яких потребують поранені військові.