Курсы доллара и евро снизились. Курсы валют в банках

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В среду, 8 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5 коп. Курс покупки составил 39,18 грн, курс продажи – 39,72 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,65 грн, максимальный – 39,35 грн. Для продажи минимальный курс – 39,61 грн, максимальный – 39,8 грн.

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Средний курс евро снизился на 6 коп. Курс покупки составляет 42,08 грн, курс продажи – 42,83 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,45 грн. Для продажи минимальный курс – 42,69 грн, а максимальный – 43,05 грн.

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