Курси долара і євро знизилися. Курси валют у банках

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У середу, 8 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, упав на 5 коп. Курс купівлі склав 39,18 грн, курс продажу – 39,72 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,65 грн, максимальний – 39,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,61 грн, максимальний – 39,8 грн.

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Середній курс євро опустився на 6 коп. Курс купівлі становить 42,08 грн, курс продажу – 42,83 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,25 грн, максимальний – 42,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,69 грн, а максимальний – 43,05 грн.

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