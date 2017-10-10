Межбанк открылся котировками доллара 26,51/26,54
10.10.2017 10:31
Во вторник, 10 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,51/26,54 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4547/0,4558.
Торги по евро начались с котировок 31,2181/31,2508.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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