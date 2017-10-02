Ставки по депозитам снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 2.10.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 2.10.2017, см. Таблицу 1). Снизили процентные ставки по депозитам БТАБанк и Марфин. КонкордБанк немного повысил доходность своих вкладов.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 2.10.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,75% 8,27% 9,65% 11,77% 12,27% 12,40% USD 1,06% 1,21% 1,51% 2,34% 3,01% 3,34% EUR 0,75% 0,95% 0,99% 1,50% 2,08% 2,44%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,11 п.п. до 12,27%). Сбережения на период 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,10 п.п. до 11,77% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,07 п.п. и предлагают 12,40% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 9,65% годовых. Вклады сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,27% годовых. Стоимость бессрочных сбережений осталась без изменений - 7,75% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов сроком свыше 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 3,34%). Снизили стоимость вклады периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,01%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 2,34% годовых. Упали в цене и депозиты сроком до 1 месяца (на 0,02 п.п. до 1,21%). Синхронно опустилась доходность по бессрочным сбережениям и вкладам сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,06% и до 1,51% годовых соответственно).

Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам на период до 1 месяца (0,95%), от 1 до 3 месяцев (0,99%) и от 6 до 12 месяцев (2,08%). Бессрочные сбережения не изменили доходность и по-прежнему предлагают 0,75% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 1,50% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 2,44% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 2.10.17

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