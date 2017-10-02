Ставки по депозитам снизились
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 2.10.2017, см. Таблицу 1). Снизили процентные ставки по депозитам БТАБанк и Марфин. КонкордБанк немного повысил доходность своих вкладов.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 2.10.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,75%
|
8,27%
|
9,65%
|
11,77%
|
12,27%
|
12,40%
|
USD
|
1,06%
|
1,21%
|
1,51%
|
2,34%
|
3,01%
|
3,34%
|
EUR
|
0,75%
|
0,95%
|
0,99%
|
1,50%
|
2,08%
|
2,44%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,11 п.п. до 12,27%). Сбережения на период 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,10 п.п. до 11,77% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,07 п.п. и предлагают 12,40% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 9,65% годовых. Вклады сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,27% годовых. Стоимость бессрочных сбережений осталась без изменений - 7,75% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов сроком свыше 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 3,34%). Снизили стоимость вклады периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,01%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 2,34% годовых. Упали в цене и депозиты сроком до 1 месяца (на 0,02 п.п. до 1,21%). Синхронно опустилась доходность по бессрочным сбережениям и вкладам сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,06% и до 1,51% годовых соответственно).
Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам на период до 1 месяца (0,95%), от 1 до 3 месяцев (0,99%) и от 6 до 12 месяцев (2,08%). Бессрочные сбережения не изменили доходность и по-прежнему предлагают 0,75% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 1,50% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 2,44% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 2.10.17
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