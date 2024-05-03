"Реформа закупок работает". ГОТ отчитался о результатах торгов на Prozorro

Закупочная организация Министерства обороны заняла первое место на Prozorro по уровню конкурентности закупок

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Закупочная организация Министерства обороны – Государственный оператор тыла – заняла первое место на Prozorro по уровню конкурентности закупок. Об этом свидетельствуют последние аналитические данные платформы Prozorro, в системе которой опубликовано более 300 тендеров агентства, сообщила пресс-служба ГОТ.

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В частности, ГОТ провел наибольшее количество конкурентных закупок вещевого обеспечения среди всех закупщиков – более 99% (среднее у Prozorro – 6,19%).

Также закупочная организация Минобороны первая по уровню конкурентных закупок горюче-смазочных материалов. Этот показатель достиг 92,5%, что в пять раз больше средней на площадке.

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"Первые позиции в рейтингах Прозорро являются подтверждением того, что реформа закупок работает", – отметила директор по управлению закупками Виктория Виноградова.

В целом с начала объявления тендеров на Prozorro Государственный оператор тыла имеет более 78% успешных завершенных закупок вещевого обеспечения и 85% – горюче-смазочных материалов.

Презентация Государственного оператора тыла (ГОТ) прошла 18 декабря 2023 года. За первые три месяца работы ГОТ потратил 12 млрд грн. Благодаря конкурентным торгам удалось сэкономить 2,9 млрд грн против цен на начало работы закупочной организации Минобороны.