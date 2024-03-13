Государственный оператор тыла отчитался за три месяца работы: потратил 12 млрд грн

Благодаря конкурентным торгам удалось сэкономить 2,9 млрд грн по сравнению с ценами к началу работы ГОТ

Фото: Минобороны/Facebook

Закупочная организация Министерства обороны — Государственный оператор тыла — объявил 144 процедуры по закупке товаров для Вооруженных Сил Украины за три месяца работы.

По состоянию на 11 марта ГОТ заключил 87 договоров на сумму 12 млрд грн, сообщает пресс-служба Минобороны.

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95% закупок было объявлено по электронной системе Prozorro. 5% – по процедуре прямых договоров, которую использовали в срочных случаях, если сжатые сроки не позволяют провести процедуру с использованием Prozorro.

Из заключенных договоров 55 – по поставкам вещевого обеспечения, 2 – на поставку одноразовой посуды, 30 – закупки горюче-смазочных материалов.

Благодаря конкурентным торгам удалось сэкономить 2,9 млрд грн по сравнению с ценами к началу работы ГОТ. По вещественному обеспечению экономия составила 10%, по горюче-смазочным материалам – 26%.

В целом к началу марта поставщики передали ВСУ 52% товаров от закупленного объема. При этом 23% товаров от заключенных договоров на вещевое имущество уже поставлено. Относительно ГСМ этот показатель составляет 72%.

Первые поставки питания ожидаются с 1 апреля. В настоящее время ГOT заключил договоры на поставку питания по результатам первого раунда сбора коммерческих предложений. Договоры заключены без использования электронной системы с компаниями-производителями пищевой продукции.

Второй раунд сбора коммерческих предложений был объявлен 11 марта. Отчеты о заключенных договорах, включая названия компаний, будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели.

Источник: Минобороны

Государственный оператор тыла начнет отвечать за питание Вооруженных Сил Украины со второго квартала 2024 года. 21 февраля предприятию пришлось по решению суда отменить все 11 тендеров на закупку продуктов для ВСУ. 6 марта повторные тендеры снова сорвались из-за синхронного отзыва предложений со стороны поставщиков.

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