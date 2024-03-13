Государственный оператор тыла отчитался за три месяца работы: потратил 12 млрд грн
Фото: Минобороны/Facebook

Закупочная организация Министерства обороны — Государственный оператор тыла —  объявил 144 процедуры по закупке товаров для Вооруженных Сил Украины за три месяца работы. 

По состоянию на 11 марта ГОТ заключил 87 договоров на сумму 12 млрд грн, сообщает пресс-служба Минобороны.  

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95% закупок было объявлено по электронной системе Prozorro. 5% – по процедуре прямых договоров, которую использовали в срочных случаях, если сжатые сроки не позволяют провести процедуру с использованием Prozorro.

Из заключенных договоров 55 – по поставкам вещевого обеспечения, 2 – на поставку одноразовой посуды, 30 – закупки горюче-смазочных материалов.

Благодаря конкурентным торгам удалось сэкономить 2,9 млрд грн по сравнению с ценами к началу работы ГОТ. По вещественному обеспечению экономия составила 10%, по горюче-смазочным материалам – 26%.

В целом к началу марта поставщики передали ВСУ 52% товаров от закупленного объема. При этом 23% товаров от заключенных договоров на вещевое имущество уже поставлено. Относительно ГСМ этот показатель составляет 72%.

Первые поставки питания ожидаются с 1 апреля. В настоящее время ГOT заключил договоры на поставку питания по результатам первого раунда сбора коммерческих предложений. Договоры заключены без использования электронной системы с компаниями-производителями пищевой продукции.

Второй раунд сбора коммерческих предложений был объявлен 11 марта. Отчеты о заключенных договорах, включая названия компаний, будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели.

Государственный оператор тыла отчитался за три месяца работы: потратил 12 млрд грн
Источник: Минобороны
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