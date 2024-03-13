Державний оператор тилу відзвітував за три місяці роботи: витратив 12 млрд грн

Завдяки конкурентним торгам вдалося заощадити 2,9 млрд грн проти цін на початок роботи ДОТ

Фото: Міноборони/Facebook

Закупівельна організація Міністерства оборони – Державний оператор тилу – оголосила 144 процедури із закупівлі товарів для Збройних Сил України за три місяці роботи.

Станом на 11 березня ДОТ уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн, повідомляє пресслужба Міноборони.

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95% закупівель було оголошено через електронну систему Prozorro. 5% – за процедурою прямих договорів, яку використовували у виключних випадках, коли стислий термін не дозволяє провести процедуру з використанням Prozorro.

Серед укладених договорів 55 – на постачання речового забезпечення, 2 – на постачання одноразового посуду, 30 – на закупівлю паливно-мастильних матеріалів.

Завдяки конкурентним торгам вдалося заощадити 2,9 млрд грн проти цін на початок роботи ДОТ. Щодо матеріального забезпечення економія становить 10%, щодо паливно-мастильних матеріалів – 26%.

Загалом на початок березня постачальники передали ЗСУ 52% товарів від закупленого обсягу. Водночас 23% товарів від укладених договорів на речове майно вже поставлено. Щодо ПММ цей показник становить 72%.

Перші постачання харчування очікуються з 1 квітня. Наразі ДOT уклав договори на постачання харчування за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій. Договори укладено без використання електронної системи з компаніями-виробниками харчової продукції.

Другий раунд збору комерційних пропозицій було оголошено 11 березня. Звіти про укладені договори, включно з назвами компаній, будуть опубліковані у системі Prozorro до кінця тижня.

Джерело: Міноборони

Державний оператор тилу розпочне відповідати за харчування Збройних Сил України з другого кварталу 2024 року. 21 лютого підприємству довелося за рішенням суду скасувати всі 11 тендерів на закупівлю продуктів для ЗСУ. 6 березня повторні тендери знову зірвалися через синхронне відкликання пропозицій із боку постачальників.

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