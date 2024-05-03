В Нацбанке сменили руководителей двух департаментов

Новые руководители департаментов Дарья Софина и Михаил Федоренко (Фото: пресс-служба НБУ)

Национальный банк анонсировал смену руководителей в двух структурных подразделениях – Департаменте надзора за рынком небанковских финансовых услуг и Департаменте лицензирования. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Оба департамента входят в вертикаль подчинения "Пруденционный надзор" под руководством заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

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Должность директора Департамента надзора за рынком небанковских финансовых покинула Татьяна Мосийчук, которая 3 мая завершила работу в НБУ согласно поданному заявлению.

Новым директором департамента с 6 мая будет назначен Михаил Федоренко. На эту должность он переведен с должности директора Департамента лицензирования, которую он занимал с октября 2021 года.

Федоренко работает в Нацбанке с февраля 2021 года, когда возглавил управление правового обеспечения регистрации и лицензирования Юрдепартамента НБУ. До этого более 15 лет работал в юридической сфере, в частности, в Государственной налоговой службе, юрисконсультом, адвокатом, исполнительным директором и руководителем практики в ведущих юридических фирмах Украины.

Новым директором Департамента лицензирования с 9 мая будет назначена Дарья Софина. До назначения на эту должность она больше года возглавляла новое направление в структуре Департамента финансового мониторинга НБУ – управления санкционной политики. В Нацбанке Софина работает с декабря 2022 года. До этого она работала на руководящих должностях в Нацагентстве по предотвращению коррупции и Министерстве юстиции.

В сентябре 2023 года бывший менеджер Сенс Банка возглавил департамент НБУ.

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